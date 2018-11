Geschäftsidee Foodbomber bringen schwäbische Küche unters Volk

Eislingen / Peter Buyer

Schwabenburger?, Hä?, „Maultaschen, Salat, Tomaten, Kässpätzle, Röstzwiebeln und Sößle. Gestapelt, im Brötchen.“ „Ja, lecker.“ So oder ähnlich hören sich die Gespräche hungriger Kunden an, wenn die „Schwäbisch Foodbomber“ mit ihrem Truck vorfahren. Die Foodbomber heißen außerhalb ihres Imbiss-Lasters Jens Böttcher und Walter Dörling und sind, sagt Dörling, „echte Eislinger Jungs“. Und denen sind Maultaschen und Kässpätzle manchmal noch näher als Pizza oder Döner. Seit knapp einem Jahr ziehen die beiden Unternehmer mit ihrem Foodtruck durch die Region. Der Schwabenburger steht bei der Kundschaft ganz oben auf der Liste und geht an guten Tagen in ganzen Hundertschaften über den blankpolierten Tresen.

Von der Idee bis zum ersten Burger mit Spätzle hat es nicht besonders lang gedauert, Foodbomber Böttcher erinnert sich: „Ich kam abends zum Stammtisch und da hat der Walter gesagt: ‚Wir machen einen Foodtruck‘“. „Na“, sagt Walter, „Ein Ideenbuch trägt doch jeder mit sich herum.“ Die beiden hatten schon öfter überlegt, etwas anderes zu machen.

Ein paar Wochen nach dem Stammtisch war der Business-Plan fertig, der Truck gekauft. Ein gebrauchter US-Lieferwagen, passend zum Burger. Platz hat der satt, für eine ganze Küche, die die beiden Foodbomber selbst eingebaut haben. Leider ist der Ami-Laster nicht immer ganz zuverlässig, die letzten Meter zum ersten Auftritt auf dem Eislinger Weihnachtsmarkt musste das Gefährt geschoben werden. Aber die Küche funktionierte, Spätzle und Burger landeten doch noch da, wo sie hingehören, in hungrigen Mäulern.

Mittlerweile rollt der Ami, aber der Tüv sagt: Nachbessern, der Auspuff muss auf die andere Seite. Die Foodbomber rollen mit den Augen, wenn sie das erzählen. Sie haben sich kurzerhand einen zweiten Verkaufswagen zugelegt. Einen Franzosen. Nicht ganz so cool wie der Ami, aber zuverlässig, Tüv-konform und mit der Küche haben sie es doch auch in Frankreich. Und in Schwaben. Denn dass es Schwäbische Küche geben sollte, war beiden Foodbombern von Anfang an klar. Und das Ganze frisch und aus der Region. Die etwas größeren Brötchen backt ihnen ein Bäcker aus Göppingen, die Maultaschen kommen vom Metzger in Eislingen. Und die Spätzle? „Jens ist der Kässpätzle-Mann“, sagt Dörling. „Nur Mehl, Ei, Wasser, Salz“, sagt Böttcher. Seit dem Weihnachtsmarkt im vorigen Jahr läuft der Laden, Foodbomber Böttcher arbeitet nicht mehr bei einer Bank sondern ist der Kässpätzle-Mann und hat auch mit 40 Kilo Zwiebeln braten kein Problem. Dörling ist noch in der Versicherungsbranche unterwegs, rechnen können also beide. Und sie wissen: „Acht Euro für einen Schwabenburger ist nicht billig.“ Aber er sei auch ein mächtiges Ding und macht richtig satt, sagen die Foodbomber. Mittlerweile sind die Schwäbisch Foodbomber „praktisch jedes Wochenende gebucht“, sagt Dörling. Hochzeiten, Firmenevents, Foodtruck-Treffen, irgendwo hat immer jemand Hunger. Und während der Woche gibt es den Schwabenburger an verschiedenen Orten frisch auf den Mittagstisch.

Wenn es richtig voll ist, bekommen die Foodbomber Verstärkung, Familie und Freunde helfen in und um den Truck. Vom Zutaten kaufen bis zum Putzen nach dem Einsatz sind dann schnell 14 Stunden rum. Macht aber nichts, meinen die beiden, Hauptsache sie haben Spaß und es schmeckt.