Die beiden Eislinger Arztpraxen von Georg Mattes und Simone Schmeiser in der Stuttgarter Straße sowie von Oliver Bernas und Alexandra Rauch in der Ebertstraße mussten wegen Corona-Fällen unter den Patienten und Mitarbeitern auf Anordnung des Gesundheitsamtes vorübergehend schließen. Die Praxis Bernas ist zwar seit heute wieder erreichbar, dennoch erreichen die Kapazitäten der Eislinger Hausärzte ihre Grenzen.

Neben Bernas sind drei weitere Praxen für Notfälle geöffnet: Die Gemeinschaftspraxis Höpfner – Schelian – Bachmaier (Schlossplatz), Dr. Stefan Fünffinger (Lessingstraße 1) und Dr. Stavros Valsamas (Schlossplatz). „Damit ist in Eislingen schon jetzt eine Situation erreicht, die ich als äußerst prekär bezeichnen muss“, beklagt Dr. Marco Höpfner, der sich 2008 mit seinem Kollegen Dr. Michael Schelian in Eislingen niedergelassen hat, die kritische haus­ärztliche Versorgung in der Filstalstadt. „Wir sind für die gesundheitliche Primärversorgung der Eislinger Bürger zuständig und die muss nunmehr von drei Praxen im Notfallmodus gewährleistet werden“, sagt Höpfner. „In anderen Städten wird es nicht anders aussehen“, schätzt der Mediziner die Lage ein.

In der Gemeinschaftspraxis von Höpfner, Schelian und Anke Bachmaier herrscht seit Montag ungewohnte Stille, denn die Fachärzte für Innere Medizin und Allgemeinmedizin haben sich auf die Coronavirus-Krise eingestellt. In Fluren und im Wartezimmer herrscht gähnende Leere, denn es darf nur jeweils ein Patient die Praxis betreten. „Unser Praxisteam hat den Betrieb auf einen Notfallmodus umgestellt“, erklärt Höpfner, in dem Gebäude, neben dem Rathaus, in dem noch weitere Praxen untergebracht sind. „Wir folgen damit Empfehlungen des Hausärzteverbandes und der Kreisärzteschaft“, sagt Höpfner. Andere Ärzte im Kreis würden sicherlich ähnlich verfahren.

Obwohl es keine Routine- und keine Vorsorgeuntersuchungen mehr gäbe, müssten alle Probleme behandelt werden. „So gut es geht, versuchen wir Infektionen aus der Praxis herauszuhalten“, begründet der 44-Jährige die Maßnahmen, über die der Patient bereits am Hauseingang mit Aushängen informiert werde. So wird er darauf hingewiesen, dass die momentane Situation nur eine reine Notfall-Sprechstunde nach telefonischer Anmeldung zulasse. Bei einer einfachen Erkältung werde der Patient am Telefon gebeten, nicht in die Praxis zu kommen.

Manche Patienten sind zu sehr entspannt

Krankmeldungen und Rezepte würden ihm schon am nächsten Tag per Post zugehen. Bereits am Montag, dem ersten Notfalltag, hätten 150 Briefe die Praxis verlassen, nachdem über 500 Kontakte über Mail, WhatsApp oder Telefon stattgefunden hätten. „Mein Team ist stark belastet und arbeitet ganz vorbildlich“, lobt Höpfner seine zehn Mitarbeiterinnen, die alle mit Atemschutzmasken und Schutzhandschuhen aus der Apotheke ausgestattet wurden und sich auf die Ausnahmesituation eingestellt hätten.

„Untereinander verstehen wir uns hervorragend“, bestätigt Sandra Carneiro, medizinische Fachangestellte der Praxis, das gute Klima im Team. „Bei manchen Patienten fehlt aber einfach das Verständnis für die Notfallmaßnahmen“, kritisiert die 48-Jährige solche Patienten, die die Gefahr unterschätzen, oft „zu entspannt“ seien und keinen Sicherheitsabstand zueinander hielten.

Schwerer Erkrankte könnten nach einem Anruf in die Praxis kommen. Für sie sei ein spezielles Infektionszimmer eingerichtet worden. „Patienten mit Infektionszeichen müssen eine Schutzmaske tragen“, so Höpfner, der froh ist, dass bislang mutmaßlich kein Coronafall seine Praxis erreicht habe, was bei der Eislinger Praxis Mattes – Schmeiser aber der Fall war. Weil diese die Arbeit einstellen musste, werden deren Patienten von den Kollegen so gut es geht mitversorgt.

„Leider haben unsere Hinweise an der Tür bei manchen Patienten Verwirrung ausgelöst“, bedauert Höpfner. „Sie meinten, dass die Praxis geschlossen sei. Dies ist natürlich nicht der Fall“, betont der Internist. „Wir haben sogar unseren anstehenden zweiwöchigen Urlaub gestrichen, um jederzeit helfen zu können.“ Großes Lob zollt er allen Helfern, die trotz der mit der Corona-Krise verbundenen Ansteckungsgefahr weiterarbeiten würden.

Während der Pandemie zusammenhalten und vernünftig bleiben

„Wenn wir alle zusammenhalten und vernünftig bleiben, werden wir die Corona-Pandemie in den Griff bekommen“, fasst Höpfner die Lage zusammen. „Mit unseren Maßnahmen werden wir die Ziele, die Infektion einzudämmen und die Arztpraxen intakt zu halten, um das Gesundheitssystem mit zu vielen Schwerkranken nicht zu überfordern, sicherlich erreichen.“