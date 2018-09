Sommerschule Fit in das neue Schuljahr

Grundschulen und berufliche Gymnasien sind dabei

Testlauf Dieses Jahr gibt es in Baden-Württemberg 47 Sommerschulen, an denen 1300 Schüler teilnehmen. Erstmals wird das Bildungsangebot in einem Pilotprojekt auch an acht Grundschulen getestet. An sechs Standorten wird das Sommerschulkonzept in diesem Schuljahr auch zum ersten Mal an beruflichen Gymnasien erprobt.

Finanzierung Bis 2016 hatte das Schulamt Göppingen die Sommerschule in der Hohenstaufenstadt veranstaltet. Seither organisiert die Göppinger Walther-Hensel-Schule das jährlich stattfindende Bildungsangebot. Finanziert wird die Sommerschule von der Stadt selbst, es fallen keine

Elternbeiträge an.