Fünf Tribute-Bands sorgen im August in Eislingen für Stimmung. Sie covern Songs berühmter Bands wie Metallica, Genesis, Die Ärzte und die Toten Hosen, Abba und Coldplay.

Fünf Tribute-Bands werden an den Donnerstagen im August den Eislinger Schlosspark rocken. Der Filstalrock geht in die vierte Runde. Die besondere Atmosphäre bei dem Sommerevent hat in den vergangenen Jahren tausende Besucher begeistert und erfreut sich einer wachsenden Fangemeinde.

Hits von den Toten Hosen, den Ärzten und Phil Collins

Den Anfang macht in diesem Jahr am 1. August die Phil Collins und Genesis Tribute Band „True Collins“, die sowohl Hits aus der Solokarriere des Künstlers, als auch Songs der Band Genesis im Schlosspark präsentiert. Weiter geht es mit einer Tribute-Band, die eine lange gepflegte Rivalität überwindet. „Alex im Westerland“. Die Band spielt am 8. August die Songs der Toten Hosen und der Ärzte in einer gemeinsamen Show.

Es wird laut: Main’ Tallica covern Metallica

Natürlich wird es auch in diesem Jahr einmal so richtig laut: Main’Tallica bringen am 15. August ihr Publikum mit den Songs von Metallica in Rock-Laune. Ruhiger und melodischer wird es in der folgenden Woche mit „Viva la Vida“, die am 22. August die Musik der Band Coldplay nach Eislingen bringen.

Lieder von Coldplay und Abba

Zum Abschluss am 29. August darf dann noch einmal laut mitgesungen werden, wenn ABBAdream eine bunte Show mit den Hits der vier Schweden zum Besten geben. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Alle Termine zum Nachlesen, sowie aktuelle Hinweise zur Veranstaltung gibt es unter www.eislingen.de/filstalrock

