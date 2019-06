Zu einem Einsatz mit glimpflichem Ausgang kam es am Montagmorgen in Kuchen. In einer Seniorenwohnanlage hatte Essen auf dem Herd zu Rauchentwicklung geführt.

Gegen 8.45 Uhr rückte die Feuerwehr am Montagmorgen in eine Seniorenwohnanlage in die Strudelstraße nach Kuchen aus. Essen auf dem Herd hatte für eine so starke Rauchentwicklung gesorgt, dass sie Einsatzkräfte alarmiert wurden. Wie die Polizei mitteilt, sei aber kein Schaden entstanden. Auch Verletzte gab es keine.

Das könnte dich auch interessieren: