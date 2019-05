Mit dem Spatenstich an der Badstraße geht für die Bad Boller Feuerwehr ein lang gehegter Wunsch, aber auch eine dringende Notwendigkeit in Erfüllung.

Wer die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Boll verfolgt, ist sich bewusst, dass die Frage nach der Unterbringung nicht immer leicht zu beantworten war. „Heute ist ein bedeutsamer Tag für Bad Boll und seine Feuerwehr“, begrüßt Bürgermeister Hans-Rudi Bührle die Zaungäste und fügt stolz hinzu: „Für das neue Feuerwehrhaus haben wir auch schon eine Hausnummer, es ist offiziell die Badstraße 65.“ Mit diesem 3,6 Millionen teuren Neubau, der nach der Sporthalle 2016 ein weiteres Großprojekt für die Gemeinde darstellt, rücke man näher an die Kur- und Tageseinrichtung sowie an die Wala ran, so der Schultes, und gestattet einen kurzen Rückblick.

Gebäude kann Ende 2020 eingeweiht werden

Zur Erinnerung: Rechtzeitig zum 75. Jubiläum im Jahre 1985, konnte das neue Feuerwehrmagazin im Ortsteil Sehningen bezogen werden, das bis heute die Fahrzeughalle, Funkzentrale sowie die sozialen Einrichtungen beherbergt. 2016 wurde „anschaulich an Bildern dokumentiert“, dass die baulichen Gegebenheiten rechtlich und sicherheitsmäßig den Anforderungen hinterherhinken. Relevante Mängel und Platzenge stellen die universelle Einsatztruppe von derzeit 48 Aktiven – darunter zwei Frauen – häufig vor enorme logistische Leistungen. Mit dem „zehnfachen“ Spatenstich am späten Donnerstagnachmittag ist nun der Anfang des lang ersehnten Neubaus gemacht. Verläuft alles planmäßig, kann das Gebäude Ende 2020 eingeweiht werden.

Außenbereich mit 30 Stellplätzen

Das neue Feuerwehrgerätehaus hat im Erdgeschoss vier Fahrzeugboxen und ist durch einen Aufzug barrierefrei, wodurch Schulungsraum und ein Bereich für die Jugendfeuerwehr im Obergeschoss flexibel nutzbar sind, erklärt Architekt Stephan Knödler und ergänzt: „Die Sanitärbereiche für Frauen und Männer sind getrennt, jeweils mit schwarz-weiß Bereich.“ Weiterhin gibt es eine Einsatzzentrale, alle notwendigen Neben-, Werkstatt- und Lagerräume sowie einen Außenbereich mit 30 Stellplätzen.

„Wir haben lange entgegengefiebert, wir von der Feuerwehr sind heiß“, macht Lars Ziegler keinen Hehl aus seiner Freude. Verkehrstechnisch gut gelegen, komme man auch mit dem Fahrrad oder Traktor hin und von dort schnell an den Einsatzort, unterstreicht der Kommandant die „Win-win-Situation und schiebt nach: „Es ist nicht nur ein funktionales Gebäude, es ist auch hübsch anzusehen.“

Neubau macht Feuerwehr „fit for future“

Lars Zieglers Dank geht an seine beiden Stellvertreter Mario Lindner und Fabian Trillinger, „beide haben durch wahre Detailbesessenheit ein hochfunktionales Gebäude entwickelt“. Auf die vorliegende Bauzeit seien alle gespannt, „wir hoffen, dass das Budget und der Zeitrahmen eingehalten werden kann“. Für den Kommandanten ist der Baubeginn die erste Seite eines neuen Kapitels, „der Neubau des Feuerwehrhauses macht uns fit-for-future“. Im Allgemeinen würden die Aufgaben der Feuerwehr kontinuierlich zunehmen, es werde immer mehr von Mensch und Maschine erwartet, so Ziegler. Kreisbrandmeister Dr. Michael Reick freute sich über die emotional vorgelebte Begeisterung des Bad Boller Kommandanten und stellte fest: „Die Feuerwehr ist eine große Familie auf Kreisebene.“