Umzug Feuchtfröhliches Narren-Spektakel in Hohenstadt

Hohenstadt / Sabine Graser-Kühnle

Nach vielen Tagen Sonnenschein bescherte das Wetter den Pfingstlümmeln für ihren Fasnetsumzug gestern erstmals Regen. Doch weder der stetig nieselnde Sprühregen, noch die kurzen Schauer, die immer wieder über Hohenstadt niedergingen, konnten Narren und Zuschauer abhalten. Hunderte Zuschauer säumten die Ortsdurchfahrt, rund 1000 Hästräger wanden sich im nahezu lückenlosen Narrenwurm gut eineinhalb Stunden durchs Dorf.

Starten konnte der Umzug derweil erst mit einiger Verspätung, weil der Zunftmeister die Begrüßung der närrischen Abordnungen offensichtlich auskostete. „Das ist fast wie bei der Deutschen Bahn“, flachste Moderator Uwe von den Mühlenhexen und ahmte den Lautsprecher im Bahnhof nach: „Der Zug hat 45 Minuten Verspätung.“ Ganz so spät war es dann doch nicht, als Pfingstlümmel und Kindergartenkinder den Zug anführten. Zwei auf der Strecke verteilte Moderatorenteams heizten die Stimmung am Straßenrand an. Außerdem mussten sie dem Publikum auf die Sprünge helfen, schließlich wollten die Narren mit ihren ganz spezifischen Schlachtrufen gefeiert werden. Wer‘s trotzdem nicht mitkriegte, dem halfen Hexen und Geister gerne nach – zuweilen auch mit einer kräftigen Konfetti-Dusche im Nacken. So warteten die Oberdischinger aufs „Male“ - „Fiz“, die Donzdorfer Häfeles-Schemma aufs „Häfele, Häfele“ - „nauf, nauf, nauf“.

In Hohenstadt sammelten sich Narrenzünfte aus allen Himmelsrichtungen, aus dem Raum Ulm/Neu-Ulmer wie aus dem Esslinger Einzugsgebiet. So wie die Gumbengoischder aus Neckartailfingen, schrecklich anzusehen mit ihren grünen Fratzen und langen Haaren. Kräftige Zähne haben auch die Wetzstoi-Beißer aus Neckarhausen, die in ihren weiß/grau/blauen Flickengewändern trotzdem eine Augenweide waren.

Und wie immer freute sich vor allem das Jungvolk, wenn Goischdr und Hexa ihren Schabernack mit ihnen trieb. Die Hästräger machten mit ihren Späßen selbst nicht vor den Kindern Halt, die voller Erwartung Hände und Tüten für Süßes aufhielten: Einmal landete doch tatsächlich ein Büschel Stroh im geöffneten Regenschirm.