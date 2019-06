Das Internet-Portal zweifelt die vom Gewerkschaftsbund veröffentlichten Zahlen an. Meist würden Wohnungen nur bei Abwesenheit der Besitzer vermietet.

Nach der Kritik des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) an der wachsenden Zahl von Ferienwohnungen im Kreis Göppingen, die übers Internet angeboten werden, hat sich nun eine Sprecherin des Portals Airbnb zu Wort gemeldet. Isabelle Klot bestreitet die Angaben des DGB und spricht davon, dass es deutlich weniger Wohnungen seien – und zudem würde dem Markt auch kaum Wohnraum entzogen.

Von mehr als 80 Immobilien in der Stadt und 300 im Landkreis Göppingen bei Airbnb spricht der DGB. Dadurch würde das Angebot auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt noch knapper, der Gewerkschaftsbund fordert deshalb ein Zweckentfremdungsverbot.

Airbnb in der Kritik Mehr als 300 Airbnb-Wohnungen im Landkreis Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert angesichts hunderter Immobilien aus dem Landkreis beim Internet-Portal Airbnb ein Zweckentfremdungsverbot.

Isabelle Klot: Besitzer brauchen ihre eigene Wohnung meistens selbst

Airbnb-Sprecherin Klot hat andere Zahlen als die Gewerkschaft: Rund 20 Zimmer, Wohnungen und Häuser würden in Göppingen angeboten, davon seien etwa zwei Drittel komplette Wohnungen, „die gelegentlich als Ferienwohnungen vermietet werden“. Das sei auch „ein bisschen das Problem mit den Zahlen“, meint Klot: „Die meisten Wohnungen sind ja von den Besitzern die meiste Zeit bewohnt.“ Sie würden in der Regel nur dann vermietet, wenn die eigentlichen Bewohner verreist sind. Das sei auch die Idee hinter Airbnb: Die eigenen vier Wände dann zu vermieten, wenn man nicht zuhause ist. Lediglich zwei oder drei Wohnungen in Göppingen würden dauerhaft über das Portal vermietet, sagt Klot.

Airbnb sei Chance für den Ländlichen Raum

Sie verweist auf die Möglichkeiten, die sich durch die Wohnungsvermietung ergeben: „Gerade in Baden-Württemberg bietet das ja auch eine Chance für den ländlichen Raum.“ Profitieren würden letztendlich nicht nur die Wohnungsbesitzer sondern auch Geschäfte und Gastronomie vor Ort.

In einer schriftlichen Stellungnahme von Airbnb heißt es zudem: „Homesharing ermöglicht ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg, am Tourismus teilzuhaben und sich etwas zu den Lebenshaltungskosten dazuzuverdienen. Wenn sie ihr Zuhause vermieten, während sie selbst verreist sind, hat das keinen Einfluss auf den Wohnungsmarkt.“

Das könnte dich auch interessieren:

Kein Wolf mehr im Landkreis Göppingen Wolf ist schon wieder weitergezogen Von dem Wolf, der an Ostern zwischen Böhmenkirch und Bartholomä aufgetaucht ist, fehlt inzwischen jede Spur.