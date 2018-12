Umwelt Feinstaub: Heftige Ausschläge

Gruibingen / Jürgen Schäfer

Die Gruibinger schauen misstrauisch auf die Asphaltmischanlage, die westlich des Ortes im Umpfental liegt: Belastet sie die Luft? Bernd Lebender, ein technisch versierter Gemeinderat, misst es jetzt. Seit dem 9. Dezember hat er einen Feinstaubsensor in der Nähe platziert und schon „sehr interessante Dinge“ ausgemacht. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm, so berichtete er seinen Ratskollegen, werde während des Beladevorgangs in der Anlage gewaltig überschritten. Die Ausschläge erreichten bis zu 370 Mikrogramm. „Wenn die mischen, gehen die Werte hoch.“ Lebender glaubt, dass diese Daten Anlass sind für „richtige“ Messungen. Das sind dann andere Geräte als seines. Seine Daten würden nach Stuttgart geliefert, er sei auch mit dem Landratsamt in Kontakt. Lebender vermutet, dass die Werte gemittelt würden, also der Gesamtausstoß in einem bestimmten Zeitraum betrachtet wird. Der jetzige Zustand könnte sich auch verbessern. Es gibt schon eine Weile Pläne, die Anlage umzubauen.