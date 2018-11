Hattenhofen Viele pilgern zur Jahrhundertbaustelle

Hattenhofen / Jürgen Schäfer

1750 Führungen zum BahnprojektStuttgart-Ulm gab es voriges Jahr. Eine exklusive bekam die Männerrunde in Hattenhofen.

Der Boßlertunnel und der Steinbühltunnel von Aichelberg bis Hohenstadt, dazwischen die Filstalbrücke bei Mühlhausen: Der Landkreis Göppingen ist mittendrin bei einer Jahrhundertbaustelle der Bahn. Viele wollen sehen, was sie dort tut. Zur Infoplattform bei Aichelberg pilgern nach wie vor Besucher.

Wolf-Dieter Simon aus Hattenhofen hat schon alle Baustellen zwischen Stuttgart und Ulm gesehen, die man besichtigen kann. Er hat seine Enkel hoch zum Portal Todtsburg geführt. Sie werden später davon erzählen können, wie das im Bau ausgesehen hat. Jetzt hat Simon den Baustellenführer Otto Krautwasser zu einer exklusiven Führung nach Hattenhofen geholt. Das gab’s noch nicht, sagt Krautwasser, dass er abseits der Baustelle einen Vortrag hielt. Sein Chef genehmigte das, und er kam gerne. Für ihn ein Heimspiel: Er wohnt in Schlierbach. Knapp 50 Männer hörten ihm gebannt zu.

Die Gruibinger wissen es: Fast einen Kilometer weit ließ die Bahn einen Stollen vom Umpfental Richtung Winkelbachtal treiben, wo die ICE-Trasse nur 20 Meter unter der Oberfläche liegt. Es wurde auch schon kräftig auf der Fahrtrasse gesprengt. Dabei sah man, sagt Krautwasser, dass das Gestein besser ist als nach den Probebohrungen zu vermuten war. Kein Geröll, sondern fester wie im Braunen Jura. Dann kann es die Maschine, sagte die Bahn. Die war nur für die ersten drei Kilometer von Aichelberg herauf geordert. Man vermutete: Sie kann die ganze Strecke mit Maschine machen, 8,8 Kilometer bis zum Bergrand am oberen Filstal. „Und das lief dann auch glatt“, sagt Krautwasser. Der Stollen bei Gruibingen ist längst wieder verfüllt.

Die Leistung der Vermesser lässt die Zuhörer staunen. Obwohl GPS im Tunnel nicht funktioniert, betrug die Abweichung bei fast neun Kilometern Strecke gerade mal 1,5 Zentimeter, sagt Krautwasser. Und das ist schon seine Aufrundung als Praktiker. Eigentlich spreche man von 1,5 Millimeter, er sage da lieber Zentimeter.

Otto Krautwasser ist schon elf Jahre Baustellenguide beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Er kennt jede Baustelle aus dem Effeff, und das sind ganz schön viele: allein auf den 60 Kilometern von Wendlingen bis Ulm neun Tunnel und 37 Brücken. Krautwasser war auch mal als Kommunalpolitiker nah dran. In Wendlingen war er Gemeinderat, dort wollte der Bürgermeister einen Turmbahnhof haben. Daraus wurde nichts. „Die Wendlinger und Kirchheimer haben nichts von der Strecke“, bedauert Krautwasser. Aber Wendlingen ist trotzdem ein Knotenpunkt. Dort schleift von Plochingen her eine Güterzugstrecke ein, nachts fahren dann leichte Containerzüge Richtung Ulm. Dafür gibt’s dann ein drittes Portal in den Albvorlandtunnel, der bis Kirchheim führt, und der Güterzug wird acht Kilometer auf dem Gegengleis geführt, bis die Weiche zum Gleis nach Ulm kommt. Dank dieses Anschlusses, sagt Krautwasser, kann die Neubaustrecke von Wendlingen bis Ulm separat betrieben werden. Sie soll Ende 2022 fertig sein, Stuttgart 21 erst drei Jahre später. Aktuell umgeplant werde die Wendlinger Kurve, wo die Züge aus Richtung Tübingen auf die ICE-Strecke wechseln können. Wenn dies kreuzungsfrei geschehen solle, braucht man einen zweiten Bogen. Mehrkosten: etwa 75 Millionen Euro.

Krautwasser macht seine Zuhörer mit Sibylle und Wanda bekannt, den beiden Tunnelbohrmaschinen für den Albvorlandtunnel vom Neckartal bis Kirchheim. Die Hälfte der Strecke sei geschafft. Für den Start musste die Bahn bluten. Es sei nicht rechtzeitig gelungen, die Eidechsen aus dem Baufeld zu vertreiben, und so wurde die Startgrube mit teuren Bohrpfahlwänden hergestellt. Eine Besonderheit: Bei Kirchheim muss der Tunnel für die Bahn ein Stück weit unter der Autobahn laufen. Kommt die Bahn dann wieder ans Tageslicht, ist sie auch schon nah am Tunnel unter dem Autobahnparkplatz vor dem Aichelberg, wo ein riesiger Staudamm für den kleinen Seebach hochgezogen wurde. Weil der sich zu einem reißenden Gewässer entwickeln kann. Seit Jahresanfang wird der Autobahnparkplatz in neuer Größe wieder hergestellt.

In Aichelberg wird die Fabrik für die „Tübbinge“ schon wieder abgebaut. Dort wurden vor Ort hochpräzise Betonschalen gefertigt für die zwei mal 8,8 Kilometer langen Röhren des Boßlertunnels. Alle paar Meter ein neuer Ring mit sieben Teilen, das Schlussstück wurde konisch eingesetzt. Das alles schaffte die Tunnelbohrmaschine, die sich vorne mit Schneidrad in den Berg hineinfräst und weiter hinten Betonringe mit Vakuumsaugplatten anpackt und in Stellung bringt. Die Tunnelröhre: wasserdicht mit Beton ausgespritzt, die Ringe in sich und miteinander verschraubt.

Pech am Albvorlandtunnel: Dort konnte eine Fabrik für Tübbinge aus Umweltschutz- und Lärmgründen nicht an der Baustelle gebaut werden. Sie musste auf die andere Seite, und von dort kommen die Teile im Zweierpack über die Autobahn. Noch viel aufwändiger läuft das am Fildertunnel, sagt Krautwasser. Am Fasanenhof geht gar nichts mit Fabrik, die Betonteile werden 300 Kilometer weiter hergestellt. In diesem längsten Tunnel der Strecke bis Ulm muss die Bahn auch Klimmzüge machen, um eine geologisch ungünstige Strecke von 1,1 Kilometer zu meistern. Dort kann nur gesprengt werden, weil sonst Wasser nach Stuttgart hinunterlaufen könnte und Gipsgestein aufquellen würde.

Jetzt steht die Maschine schon weit unten in Stuttgart und ist gedreht, damit sie die restlichen Kilometer der zweiten Röhre vom Tal herauf bohren kann – mit akrobatischem Schwenk der Fördertechnik und Versorgungssysteme. Eine Herausforderung, sagt Krautwasser. Er ist selbst ein alter Hase als Bauleiter, er hat an Großbaustellen in Süddeutschland gearbeitet.