Der Landkreis steht beim Unterrichtsausfall etwas besser da als der Landesdurchschnitt. In den Realschulen sieht es am schlechtesten aus.

Im Kreis Göppingen fallen 4,2 Prozent aller Schulstunden aus. Das hat die neueste Erhebung des Kultusministeriums ergeben. Damit stehen die Schulen im Landkreis etwas besser da als der Durchschnitt im Land, im Mittel beträgt der Unterrichtsausfall 4,4 Prozent.

Vom 11. bis 19. Februar hat das Ministerium zum dritten Mal alle 4500 öffentlichen Schulen im Land abgefragt, die Rückmeldequote hat 100 Prozent betragen. So hoch wie dieses Mal war der Ausfall des Pflichtunterrichts noch nie: Bei der ersten Erhebung im Juni 2018 lag er bei 4,1, im November 2018 bei 3,6 Prozent.

Krankheit und Mutterschutz

Die hohe Zahl ausgefallener Schulstunden im Februar lasse sich vor allem mit krankheitsbedingten Ausfällen erklären, teilt das Ministerium mit. „Zwei Drittel der nicht planmäßig erteilten Stunden sind aufgrund von Krankheit sowie Mutterschutz und Elternzeit ausgefallen“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann laut einer Pressemitteilung. Im Vergleich mit früheren Schuljahren, in denen Stichproben vorgenommen wurden, zeige sich, dass eine Steigerung des Unterrichtsausfalls im Zeitraum von November bis Februar in der Größenordnung von 0,6 bis 1,0 Prozentpunkten nicht außergewöhnlich sei.

Aufgrund der Jahreszeit sei das nachvollziehbar, meint Eisenmann. „Gerade im Februar haben Grippeerkrankungen Hochkonjunktur, das ist kein schultypisches Phänomen, sondern bundesweit über alle Berufsgruppen deutlich registrierbar.“

Am meisten Unterricht fällt in Realschulen aus

Am wenigsten Unterrichtsausfall gab es in den Grundschulen. Auch hier steht der Landkreis mit 1,3 Prozent Ausfallquote geringfügig besser da als der Landesdurchschnitt, 1,4 Prozent beträgt die Quote in Baden-Württemberg. Während landesweit am meisten Unterricht in den allgemeinbildenden Gymnasien ausfällt (6,5 Prozent), stehen im Landkreis die Realschulen am schlechtesten da: Hier sind im Februar 6,8 Prozent der Stunden ausgefallen (Land: 4,9). In den Gymnasien im Kreis lag die Quote bei 5,6 Prozent.

Schlechter als im Landesschnitt sieht es im Kreis Göppingen auch bei den Werkreal- und Hauptschulen aus. Während landesweit 4,4 Prozent der Stunden ausfielen, waren es zwischen Ebersbach und Böhmenkirch 5,3 Prozent. Bei den anderen Schularten steht der Landkreis wieder besser da: 3,3 Prozent betrug der Unterrichtsausfall in den Gemeinschaftsschulen (Land: 3,6 Prozent), 2,1 Prozent (Land: 2,3) in den Förderschulen („Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen“) und 5,1 Prozent (6,4) in den beruflichen Schulen.

Vertretungsquote ist stabil

Neben Krankheit, Mutterschutz und Elternzeit hat die Kultusministerin zwei weitere Hauptgründe für ausgefallene Schulstunden ausgemacht: Fortbildungen und „außerunterrichtliche Veranstaltungen“, die während der Schulzeit stattfanden. Die Vertretungsquote sei stabil geblieben: In 61,9 Prozent der Fälle konnte der Ausfall einer Lehrkraft aufgefangen werden und führte nicht zu Unterrichtsausfall, was Eisenmann freut: „Ihr Engagement verhindert, dass Unterricht ausfällt.“

