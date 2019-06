Beim Blätzlesfest in Unterböhringen war wieder jede Menge los. Die Veranstalterin verbindet das Fest mit einem besonderen Ereignis.

Katrin Britzelmayer verbindet etwas ganz besonderes mit dem Blätzlesfest in Unterböhringen, das sie mit veranstaltet: Vor zwei Jahren machte ihr jetziger Ehemann Benjamin Britzelmayer ihr bei der Veranstaltung einen Heiratsantrag. Am Samstag feierten die beiden ihren ersten Hochzeitstag.

Lange Warteschlange am Backhäusle

So emotional ist Blätzlesfest nicht für jeden – aber ein Höhepunkt dennoch für viele, wie die große Besucherzahl zeigte. Die Warteschlange am Backhaus riss fast nie ab. Die Gäste verzehrten das Gebäck gleich vor Ort und nahmen auch etwas mit nach Hause. „Wir kommen jedes Jahr hierher“, sagte Gerhard Joos aus Bad Überkingen, der sich mit seiner Frau Gisela schon am Vormittag ein Blätzle und ein Plätzle sicherte.

Fast 5000 Blätzle wurden verkauft

Die vier Ortsvereine, Turnverein, Schützenverein, Obst- und Gartenbauverein und die Landfrauen verwöhnten die Besucher vom Morgen bis in die Nacht hinein mit leckeren Speisen und Getränken. Unermüdlich arbeiteten die Landfrauen den ganzen Tag, bis das letzte von fast 5000 Blätzle verkauft war.

