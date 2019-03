Fasnet Fasnetsumzug bringt Einschränkungen

SWP

Der große Donzdorfer Fasnetsumzug wird am Sonntag neben den über 3200 Teilnehmern mit Sicherheit wieder mehrere zehntausend Besucher aus nah und fern anlocken. Im Bereich des Umzugweges sowie der Straßen zum Umzugsweg wird es für Besucher, die mit eigenem Auto nach Donzdorf kommen und für die Anlieger zu Beeinträchtigungen kommen. Darauf weist das Haupt- und Ordnungsamt der Stadt Donzdorf hin. Der Umzug, der vor allem auch von den 17 großen Motivwagen geprägt sein wird, findet in der Zeit von 14 Uhr bis zirka 16.30 Uhr statt. Der Ortsverkehr innerhalb der Stadt wird ab 10 Uhr vollkommen gesperrt. Von diesem Zeitpunkt an werden ankommende Fahrzeuge nur noch zu den Parkplätzen geleitet. Um die Zufahrt zu den Parkplätzen im Bereich der Adolf-Kolping-Straße schneller abzuwickeln, bittet das Ordnungsamt auch die Anlieger beziehungsweise Besucher, die ins Wohngebiet „Marren“ wollen, die vorgegebene Zufahrt über die Mozart- und Daimlerstraße zu benutzen.

Der polizeiliche Vollzugsdienst wird bereits am Sonntagvormittag kontrollieren, ob die Haltverbote beachtet werden. Fahrzeughalter, deren Fahrzeuge im Halteverbot abgestellt sind, müssen damit rechnen, dass ihr Auto kostenpflichtig abgeschleppt wird. Außerdem droht ein Bußgeld. Wie in den vergangenen Jahren stellt sich der Umzug im Bereich der Graf-Rechberg-Siedlung auf. Mit Beginn in der Friedhofstraße wird sich der „Narrenwurm“ durch die Schlossstraße, Hauptstraße, Wagnerstraße und Poststraße schlängeln. Auflösen wird sich der Umzug über den Gingener Weg und die Marrenstraße.

Zu Einschränkungen kommt es auch beim Busverkehr. So wird in Donzdorf ausschließlich die Haltestelle Donzdorf/Abzweigung Reichenbach angefahren. Die anderen Haltestellen werden während der Sperrung nicht bedient. Die Besenwirtschaft „Burgstallschenke“ kann nicht über die Ortsumfahrung angefahren werden. Die Zufahrt erfolgt über die Süßener Straße und Reichenbacher Straße. Zwar seien genügend Parkplätze ausgewiesen. Trotzdem bittet die Donzdorfer Stadtverwaltung auswärtige Besucher Fahrgemeinschaften zu bilden. Um die Parkmöglichkeiten optimal nutzen zu können, werden Ordnungskräfte von der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk eingesetzt. Um weitere Parkmöglichkeiten zu schaffen, wird die Reichenbacher Straße von der B 466 kommend in Richtung Ortsumfahrung als Einbahnstraße ausgewiesen.