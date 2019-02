Fasnet Fasnetsumzug am Samstag in Wäschenbeuren

Zusätzliche Busse fahren ab Göppingen

Sonderlinie Ab Göppingen ZOB stehen den Besuchern am Samstag zwei Sonderlinien zur Verfügung. Sie fahren in Göppingen um 12.40 Uhr und 12.50 Uhr ab. Gehalten wird in Bartenbach „Rotes Reusch“, und „Am Meerbach“, sowie Rechberghausen „Theater im Bhf.“, „Feuerwehr“ und „Schlossmarkt“. In Birenbach wird an der „Bahnhofstraße“ gehalten. Endstation ist in Wäschenbeuren „Wiesental/Staufers Markt“ 13.05 Uhr und 13.15 Uhr.

Einschränkungen Der Linienbusverkehr ist eingeschränkt. Die Ortsdurchfahrt wird von etwa 13 bis 16 Uhr gesperrt. In Fahrtrichtung Lorch wird über Schorndorf umgeleitet. In Fahrtrichtung Göppingen verläuft die Umleitung über Maitis und Hohenstaufen.