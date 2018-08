Familientauglicher Programm-Mix hat sich bewährt

swp

„Sehr zufrieden“ – so lautet das Resummé von Veranstalter Thomas Straub von der Tourist Info zum zwölften Kino Open Air im Kurpark Bad Überkingen. Die Reihe ging am Donnerstag mit dem Familienfilm „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ zu Ende. An sechs Abenden haben insgesamt 1450 Besucher die Gelegenheit genutzt, in der malerischen Umgebung des Bad Überkinger Kurparks einen oder mehrere der Blockbuster anzusehen. Die Veranstalter setzten auf einen familientauglichen Mix aus Komödie, Musical, Action. Am besten besucht waren, laut Straub, die Filme „Mamma Mia! Here we go again“ und „Dieses bescheuerte Herz“, eine deutsche Komödie mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle.