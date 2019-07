Karsten Gessert von der in Uhingen stationierten Malteser-Höhlenrettung half bei der Rettungsaktion in der Falkensteiner Höhle. Er schildert die Rettung der zwei Eingeschlossenen.

Seinen Sonntagabend hatte sich Karsten Gessert eigentlich anders vorgestellt. Doch als um kurz nach sechs der Alarm losging, war für den Ehrenamtlichen der in der Uhinger Wache stationierten Malteser-Höhlenrettung klar: Gemütlich mit der Familie auf dem Sofa entspannen ist heute nicht. „Hochwassereinschluss in der Falkensteiner Höhle“ lautete die Nachricht, zwei Personen waren in der Höhle bei Grabenstetten vom Wasser überrascht worden und saßen fest. Um kurz vor acht erreicht Gessert den Parkplatz nahe des mächtigen Eingangsportals der Wasserhöhle.

„Hochwassereinschluss mit sehr, sehr viel Wasser“

Der 45-jährige hatte seine Tauchausrüstung und anderes Equipment ins Auto geworfen, Kollegen vom Eislinger Höhlenverein brachten den Einsatzwagen aus Uhingen. Der Parkplatz ist voll: DRK, Feuerwehr, Bergwacht, Polizei, Journalisten, ein riesiger Pulk an Menschen hat sich versammelt, die Hauptpersonen – die Höhlenretter – beraten über ihre Strategie. Denn eines war schnell klar, sagt Gessert: „Das ist ein Hochwassereinschluss mit sehr, sehr viel Wasser.“ Erst am nächsten Tag zeigte sich, dass es in kürzester Zeit 100 Liter pro Quadratmeter geregnet hatte – das Bächlein Elsach, das aus der Höhle fließt, hatte sich in einen reißenden Fluss verwandelt. „Schon der Eingang war zu, die Strömung war so stark, dass man sich am Fels langhangeln musste“, berichtet Gessert. Normalerweise kann diese flache Passage trockenen Fußes passiert werden.

Die Vermissten waren unterkühlt

Zwei Suchtrupps sind schon früh in der „Falki“, wie die mehr als vier Kilometer lange Höhle unter Höhlenforschern genannt wird. Bald kamen die ersten Retter zurück – mit einer guten Nachricht: Die Vermissten seien nicht verletzt, lediglich unterkühlt. Schnell ist klar: Karsten Gessert geht auch mit einem Trupp rein und baut eine sogenanntes Cave-Link, eine Kommunikationsstrecke, basierend auf Langwelle, auf.

Hinter dem ersten Siphon, einer Passage, die bei Hochwasser nur tauchend passiert werden kann, treffen Gessert und sein Trupp auf weitere Helfer und die beiden unterkühlten Männer, einer ist ein Guide, der andere sein Kunde. Der Führer hat einen Tauchschein und ist psychisch stabil, also beschließen die Retter, ihn schnell nach draußen zu bringen. „Im Siphon wurde er von zwei Sicherungstauchern begleitet“, berichtet Gessert. „Es war halt auch die Sache, dass man unter Wasser gar nichts sah.“ Schon um ein Uhr nachts kann der Mann die Höhle verlassen, erst am Morgen wird sich diese Nachricht verbreiten. 650 Meter tief im Berg verbringen Gessert und drei weitere Höhlentaucher die Nacht mit dem anderen jungen Mann.

„Von uns hat sich jeder eine Rettzungsdecke geschnappt“, erzählt Gessert. Acht Grad beträgt die Lufttemperatur, wegen des Hochwassers stürzt ein Wasserfall in die Reutlinger Halle, wo die Männer ausharren. Dem unterkühlten Patienten haben die Taucher einen Schlafsack und Wärmflaschen mitgebracht, alle drei Stunden werden die Flaschen mit warmem Wasser neu befüllt, die Retter haben Kocher dabei.

Glückliche Rettung

Um sechs Uhr morgens beratschlagen Gessert und sein Team, wie sie nun verfahren. Zwei Mann schwimmen aus der Höhle und holen für den Unterkühlten Neoprenhaube und Handschuhe. Dann schwimmt der Mann bis zum Siphon, wo er eine Taucheinweisung erhält. Kurz darauf ist die kritische Stelle gemeistert, die fünf Männer lassen sich von der Strömung der Elsach in Richtung Tageslicht treiben. Gessert ist froh über die geglückte Rettung. Er ärgert sich dennoch: „Ich war schon sauer, man weiß doch, dass man bei solchem Wetter nicht in die Falki geht. Und wir müssen dann dort wegen solcher Leute unseren Sonntag und Montag verbringen.“

