Christoph Erdmenger, Abteilungsleiter Nachhaltige Mobilität im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, hat den Landkreis Göppingen erneut mit der Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ geehrt. Die Auszeichnung wurde am 13. Dezember im Anschluss an die Mitgliederversammlung und den Verkehrspolitischen Dialog der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) vergeben.

Kreis Göppingen ist Vorbild als „fahrradfreundliche Kommune“

„Baden-Württemberg hat das Ziel, dass bis 2030 jeder zweite Weg selbstaktiv, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Auf diesem Weg brauchen wir vorbildhafte Städte wie Heilbronn und Landkreise wie Göppingen, die mit uns vorangehen und die Verkehrswende Realität werden lassen“, sagt Christoph Erdmenger in einer Pressemitteilung. „Damit wir das Landesziel gemeinsam erreichen, brauchen die Kommunen vor allem genug Personal und mehr politischen Mut.“

Erster Landesbeamter im Landkreis Göppingen, Jochen Heinz, nimmt die Auszeichnung mit Freude entgegen: „Im Landkreis Göppingen ist das Umdenken und Handeln hin zu einer nachhaltigen Mobilität endgültig angekommen. Bei uns werden schon jetzt 14 Prozent aller Wege im Landkreis mit dem Rad zurückgelegt, aber mit diesem Modal Split geben wir uns noch lange nicht zufrieden.“ Die Radverkehrskonzeption aus dem Jahr 2011 werde systematisch fortgeschrieben und zukunftsfähig gestaltet. Der Landkreis binde seine Gemeinden in den Prozess ein und unterstütze sie mit einem eigenen Förderprogramm zur Umsetzung ihrer Maßnahmen. Auch das Thema Radschnellverbindung im Filstal werde in diesem Zusammenhang vorangetrieben. Heinz: „Kurzum: Der Landkreis schätzt den Radverkehr nicht nur, nein, er lebt ihn. Er unternimmt sein Möglichstes, um seine Begeisterung für das Radfahren zu streuen.“

Kreis Göppingen treibt nachhaltige Mobilität

Der Landkreis tritt, neben eigenen Maßnahmen, primär als Koordinator auf, berät die Kommunen, sorgt für die Klärung möglicher Zuschüsse und den fachspezifischen Input. Im 2012 eingerichteten Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, wo die Fäden zusammenlaufen, wurde von Beginn an die Stelle eines Radverkehrsplaners berücksichtigt, der diese vielfältigen Aufgaben wahrnimmt und damit dieses Teilgebiet des Kreisentwicklungsziels „Umweltgerechte Mobilität“ vorantreibt. „Hier übernahm der Landkreis Göppingen seinerzeit eine Vorreiterrolle, die Schule gemacht hat. Auch die ambitionierte Radverkehrskonzeption geht mit kreisweit rund 430 Einzelmaßnahmen die Themenstellungen sehr konkret an und sorgt dafür, dass vor Ort Impulse beim Ausbau der Infrastruktur gesetzt werden“ betont Amtsleiter Jörg-Michael Wienecke.

Voraussetzung für eine Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune“ ist die Mitgliedschaft in der AGFK-BW. Der Landkreis Göppingen zählt zu den Gründungsmitgliedern im Netzwerk, das seit 2010 aktiv ist. Die Mitgliedschaft selbst ist an Standards geknüpft. Die Bewertung der Kommunen erfolgt anhand eines Prüfkatalogs, der sich an den Handlungsfeldern der „Radstrategie Baden-Württemberg“ orientiert.

Voraussetzung für eine Auszeichnung als „fahrradfreundliche Kommune“:

konkrete konzeptionelle Grundlagen

eine gut entwickelte Infrastruktur, Kommunikation und Verkehrssicherheit

auch die soziale Dimension der Radverkehrsförderung und die Ausstattung der Radverkehrsförderung mit Geld und Personal werden bewertet.

Weitere Kriterien kommen hinzu.

Zur Prüfkommission gehören Experten aus Ministerien, den Regierungspräsidien und den kommunalen Landesverbänden sowie maßgebliche Interessenvertreter. Die Anerkennung für großes Engagement in der Radverkehrsförderung soll der Mitteilung zufolge helfen, Erfolge zu verbreiten und viele weitere Kommunen zu eigenen Leistungen anzuregen.