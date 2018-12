Uhingen Fahrplan wird verbessert

Uhingen / TOBIAS FLEGEL

Die Umstellung auf den neuen Busfahrplan zum kommenden Jahr geht für die Schüler der Haldenberg-Realschule in Uhingen womöglich doch nicht mit teilweise langen Wartezeiten einher. Vertreter des Kreises, der Schulleitung und der Elternschaft erarbeiteten am Donnerstag bei einem Gespräch Lösungen für eine bessere Busanbindung, teilten Elternbeirat und Schulleitung mit. Rektor Walter Albrecht zufolge wollen Schule und Kreis die Unterrichts- und Fahrzeiten in einigen Fällen um wenige Minuten nachjustieren und dadurch die Verbesserungen erzielen.