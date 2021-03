Die 100-jährige Sommerlinde in Rechberghausen, die in Rücksprache mit der Landkreisverwaltung gefällt wurde, bietet weiterhin viel Gesprächsstoff in dem Ort. Die Kommune hatte sich für den Erhalt und die Sicherung des Baumes ausgesprochen, dies aber rechtlich nicht zur Bedingung für die Genehm...