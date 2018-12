Oberes Filstal Fachbüro hat Budget schon aufgebraucht

Oberes Filstal / Von Ralf Heisele

Schock im Oberen Filstal: Die Bewerbung für die kleine Gartenschau wird für die fünf Gemeinden viel teurer.

Das ist eine schöne Bescherung kurz vor Weihnachten für Wiesensteig, Mühlhausen, Bad Ditzenbach, Deggingen und Bad Überkingen. Die Bewerbung für die kleine Gartenschau kommt den fünf Gemeinden teuer zu stehen. Anstatt 15.000 bis 20.000 Euro müssen sie jetzt jeweils knapp 36.000 Euro an das beauftragte Fachbüro faktorgruen bezahlen. Das kommt in den jeweiligen Gemeinderäten natürlich nicht gut an. Am Donnerstag befassten sich die Gremien in Deggingen und Bad Überkingen mit dem Thema und stimmten, wenn auch zähneknirschend, der Erhöhung zu. Bad Ditzenbach wartet noch ab.

Die Kostensteigerung wird mit der Komplexität der Bewerbung begründet. Nach der Gartenschau mit 16 Kommunen im Remstal ist das Obere Filstal erst die zweite Gruppenbewerbung. Das Aufar­beiten und Zusammenfassen von Daten mehrerer Gemeinden ist viel zeitaufwendiger als man vorher gedacht hatte – zumal die Gemeinden mit unterschiedlichen EDV-Programmen arbeiten. Mehr zum Thema lesen Sie in der Montagsausgabe der GZ.