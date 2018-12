Takt Expressbus fährt häufiger zum Flughafen

Kirchheim / SWP

Der Expressbus von Kirchheim zum Stuttgarter Flughafen und zur Messe steuert ab Sonntag sein Ziel häufiger an als bisher. In den Hauptverkehrszeiten zwischen 6.30 und 8.30 Uhr und zwischen 14 und 19 Uhr fährt die Linie X10 von montags bis freitags alle halbe Stunde von der Teckstadt auf die Fildern. Außerhalb dieser Zeitfenster fährt der Bus stündlich zum Flughafen. Die erste Fahrt beginnt montags bis freitags um 5 Uhr, die letzte um 24 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Samstags fährt der erste Bus um 6 Uhr ab und sonntags um 7 Uhr. Die Änderungen treten mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember in Kraft.

Bisher fährt der Expressbus nachmittags in einem kleineren Zeitfenster halbstündlich von Kirchheim zum Flughafen. Wochentags gilt die Taktung derzeit zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Grund für die Ausweitung des Halbstundentakts waren Zählungen der Fahrgästen durch den Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) und das Busunternehmen. Diese ergaben, dass im Gegensatz zum morgendlichen Berufsverkehr die Nachfrage nachmittags breiter gestreut war, teilt Schlienz mit. „Diesem Umstand hat unser Verkehrsausschuss Rechnung getragen und den erweiterten Fahrplan beschlossen“, so Dr. Nicola Schelling von der Region Stuttgart.

Nach Angaben von Region und Busunternehmen sollen Fahrgäste durch die Änderungen an Knotenpunkten mehr Zeit zum Umsteigen bekommen. Die Linie X10 bringt sie in 39 Minuten vom Bahnhof in Kirchheim zum Flughafen auf den Fildern. Die Fahrzeuge sind barrierefrei. Nach Angaben der Region ändern sich ab dem kommenden Sonntag auch die Fahrpläne der zwei weiteren regionalen Expressbus-Linien „Relex“.

Info Interessierte finden die Fahrpläne der Expressbuslinien “Relex“ im Internet auf der Homepage des Busunternehmens Schlienz-Tours unter der Adresse www.schlienz.info