Gesundheit Expertenrat zum Thema Kopfschmerz

Kreis Göppingen / SWP

Für das Arzt-Patienten-Forum zum Thema „Kopfschmerz“ am 20. Juni in der Stadthalle Göppingen gibt es ab sofort Karten im Vorverkauf.

Kopfweh kennt fast jeder. Chronische Kopfschmerzen können die Gesundheit und das Leben der Betroffenen jedoch schwer belasten. In Deutschland leiden etwa 54 Millionen Menschen unter anfallsweisen oder chronischen Kopfschmerzen. Die Medizin kennt mittlerweile rund 250 verschiedene Arten von Kopfschmerz – kein Wunder, dass auch die Beschwerden sehr vielseitig ausfallen. Das Arzt-Patienten-Forum informiert am Mittwoch, 20. Juni, 19 Uhr, in der Stadthalle Göppingen über Auslöser, Ursachen, Erscheinungsformen und Behandlungsmöglichkeiten der Volkskrankheit Kopfschmerz.

Eintrittskarten zum Preis von 3 Euro sind ab sofort bei der VHS und der NWZ, Rosenstraße 24, Göppingen erhältlich.

Referenten sind Dr. Helmut Staudenmayer, Facharzt für Allgemeinmedizin, Leiter des Schmerztherapeutischen Zentrums in Göppingen und Professor Dr. Norbert Sommer, Chefarzt der neurologischen Klinik, Christophsbad Göppingen. Die Moderation übernimmt Dr. Frank Genske, Facharzt für Innere Medizin sowie Vorsitzender der Kreisärzteschaft.