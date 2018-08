Schau Experten beurteilen Kaninchen

Schwäbisch Gmünd / SWP

Schlappohren mit zartem Fell sind am kommenden Wochenende bei Schwäbisch Gmünd zu bestaunen. Der Kleintierzüchterverein Rechberg (KTZV) zeigt am 18. und 19. August in der Reithalle des Isländergestüts Schurrenhof junge Vierpföter. Die Schau beginnt am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr mit einem Frühschoppen.

Die Züchter bieten ihre Expertise am ersten Tag der Jungtierschau auch Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 16 Jahren an: Diese können am Samstag von 17 bis 18 Uhr Kaninchen, die sie zuhause halten, abgeben und von Preisrichtern beurteilen lassen. Die Experten achten dabei auf Schönheit und Sauberkeit der Tiere. Die Sieger werden am Samstag, 18. August, gegen 19 Uhr bekanntgegeben. Anmeldung bei Alexander Burwitz unter Tel. 0176 22 68 73 06.