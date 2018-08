Müllheizkraftwerk EVF zeigt Interesse am Müllofen

Müllofen wurde 1996 privatisiert

Besitzer: Im Jahr 1975 hat der Landkreis Göppingen das Müllheizkraftwerk (MHKW) gebaut. 1996 wurde die Anlage privatisiert und ging an die Veba Kraftwerke Ruhr (VKR). Der Betreiber hieß schließlich „Energy from Waste“ (EEW) und gehörte zum Energieriesen Eon. 2013 wurde die Mehrheit an EEW von einer Investorengruppe gekauft. Im Februar 2016 kaufte schließlich der chinesische Staatskonzern Beijing Enterprises Deutschlands größten Müllverbrenner EEW.