Treffen Evergreens bei Frauenfrühstück

Eislingen / SWP

Zum 7. Mal laden Eislinger Frauen am Sonntag, 10. März, 8.30 Uhr, ihre Geschlechtsgenossinnen zum gemeinsamen Frühstück in die Stadthalle ein. Die Organisatorinnen Nora Hummel und Heide Kottmann haben wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Das Frühstücksbuffet locke mit Leckereien aus ganz unterschiedlichen Ländern.

Die von Christina und Daniel Fernandez betreute Hip-Hop-Gruppe „Danger“ will mit viel Power und Freude über die Bühne wirbeln. Und Bidz’n’Lazer, das Duo mit Eislinger Wurzeln, wird den Besucherinnen einen bunten Strauß aus Evergreens aus dem 20. Jahrhundert präsentieren.

„Es freut mich sehr, dass ich gebeten wurde, das Grußwort für die Stadt Eislingen zu sprechen,“ so der Integrationsbeauftragte der Stadt, Bernd Letzel. „Ich war zwar immer in die Organisation mit eingebunden, durfte aber am Fest nicht als Gast teilnehmen. Umso mehr freut es mich, die tolle Stimmung einmal direkt erleben zu dürfen.“