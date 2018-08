Nordic-Walking Event für Sportliche und Genießer

Süßen / Karin Tutas

In den Außenanlagen verdichtet eine Maschine mit ohrenbetäubendem Getöse die Uferböschung des Mühlkanals. Im Foyer der Kulturhalle brummen Bohrer und kreischen Sägen, während unter den Augen von Kurator Martin Bauch Kunstwerke für das am Samstag beginnende Kunst-Symposion aufgestellt werden. Die Eröffnung der neuen Kultur- und Sporthalle rückt näher und damit steigt auch das Lampenfieber, „vor allem aber die Vorfreude“, sagt Süßens Bürgermeister Marc Kersting.

Eine Woche lang wird die Stadt nach der offiziellen Eröffnung am 28. September ihre neue Halle feiern. Ein Highlight wird am 3. Oktober die Trans-Alb sein. Zum 14. Mal veranstaltet der Tourismusverband „Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf“ das Lauf-Event, das vor allem bei Nordic-Walkern fest im Terminkalender steht. „Im Vordergrund steht der Genuss“, erklärt die Geschäftsführerin des Tourismusverbands, Isabell Noether, die wieder rund 500 Laufbegeisterte erwartet.

Je nach Kondition können die Läufer eine von drei Routen auswählen. Alle Strecken haben eines gemeinsam: Sie verlaufen in reizvoller Landschaft und bieten schöne Ausblicke, verspricht Manfred Herrlinger vom für die Organisation der Laufveranstaltung zuständigen Ausdauersport-Team Süßen (AST), der die Routen ausgewählt hat. So wird bei allen drei Strecken die Kapelle bei Hürbelsbach gestreift.

Gerade diese Verbindung von sportlicher Bewegung in intakter Kulturlandschaft mache den Reiz der Veranstaltung aus, sagt Isabell Noether. Für die Geschäftsführerin ist es daher kein Wunder, dass unter den Teilnehmern viele Wiederholungstäter zu finden sind. Viele kämen in größeren Gruppen, man kenne sich, „das ist jedes Mal ein großes Meet and Greet“, erzählt Noether.

Mit 30 Helfern wird das AST am 3. Oktober nicht nur dafür sorgen, dass die Läufer nicht vom Weg abkommen, sondern auch für deren leibliches Wohl. Wenn unterwegs die Kräfte nachlassen, liegen an den drei Verpflegungsstellen Bananen, Äpfel und Müsliriegel bereit. Am Ziel können sich Teilnehmer und Zuschauer mit Maultaschen, Gulaschsuppe oder Gemüseauflauf stärken. „Die Geselligkeit anschließend steht für viele im Vordergrund“, erklärt Isabell Noether. Für Süßen und seine neue Halle sei das Laufevent eine tolle Sache, meint Marc Kersting. Für den Rathauschef ist es Ehrensache, am 3. Oktober selbst die Laufschuhe zu schnüren. Auch eine Mannschaft mit Stadträten und Mitarbeitern der Stadtverwaltung werde am Start sein. Spannend für alle Beteiligten werde sein, wie sich die neue Halle für solch ein Ereignis bewährt. „Wir werden alle ins kalte Wasser geworfen“, sagt Süßens Kulturmanagerin Katharina Weißenborn. „Aber wir sind alle vergnügt.“