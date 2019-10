Herbstzeit ist Lesezeit. Draußen wird es grau und dunkel, also ab in den Buchladen und dann in den Lesesessel. Die Salacher Gemeinderäte haben seit der jüngsten Ratssitzung schon etwas zu lesen: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020, inklusive der Wirtschaftspläne für die Gemeindewerke und die Abwasserbeseitigung. Das 372-Seiten-Werk haben Bürgermeister Julian Stipp und Kämmerin Barbara Fetzer in den Rat eingebracht und vorgestellt, mit dem naturgemäß etwas nüchternen und zahlenlastigen Inhalt wird es auch diesmal nicht für die Bestseller-Listen reichen, spannend ist es trotzdem.

Salach hat die höchste Steuerkraft im Landkreis

„Noch solide“ sei der Haushalt, sagt Stipp, und „sehr herausfordernd.“ Es zeichneten sich erste Schwächen ab, vor allem im für Salach und das Filstal so wichtigen Maschinenbau und der Auto-Zulieferbranche gebe es erste konjunkturelle Dellen. Für den Haushalt 2020 und auch die folgenden Etats – genauer vorausgeplant wird bis 2023 – heißt das: Weniger Einnahmen der Gemeinde durch die Gewerbesteuer. Das alles sei auch vor dem Hintergrund der Risiken aus Brexit und dem Handelsstreit zwischen den USA und China zu sehen, blickt Stipp über den Tellerrand und die Grenzen des Filstals hinaus. Und noch etwas macht dem Haushalt 2020 schwer zu schaffen: Die hohe Steuerkraft Salachs, die höchste im Landkreis. Denn je höher die Steuerkraftsumme pro Einwohner einer Gemeinde ist, desto mehr muss die Gemeinde an den Kreis als Kreisumlage abführen. Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagezahlung 2020 sind die Steuereinnahmen im Jahr 2018, und die waren so gut, dass Salach im kommenden Haushaltsjahr satte 4,7 Millionen Euro an den Landkreis überweisen muss. „Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs“, sagt Stipp.

Der Haushalt 2020 schließt mir rund drei Millionen Minus ab

Im Vergleich zum Vorjahr fehlen dem Salacher Haushalt 2,37 Millionen Euro, nicht nur wegen der höheren Kreisumlagezahlung, auch die Finanzausgleichsumlage ist gestiegen, die Schlüsselzuweisungen – eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde – gleichzeitig gesunken. Vor allem deshalb landet der Haushalt 2020 in den Miesen: er schließt mit minus 3 129 937 Euro ab. Größter Ausgabenposten sind auch 2020 die Personalkosten, 5,1 Millionen Euro hat Kämmerin Fetzer hierfür eingeplant. Und investieren muss und will die Gemeinde auch, größter Einzelposten bei den Investitionen 2020 ist der Grundstückserwerb auf dem Schachenmayr-Areal, für den gut 1,3 Millionen Euro eingeplant sind. Für die Erweiterung der Schule für die Ganztags-Betreuung ist rund 1 Million Euro fällig, für die Erweiterung der Küche in der Schulmensa 740 000 Euro. Bis zur Novembersitzung nehmen die Räte das „Haushaltsbuch“ jetzt unter die Lupe, im Dezember könnte der Haushalt dann beschlossen werden.