Finanzen Eschenbach startet gut in die Doppik

Eschenbach / Jürgen Schäfer

Unterm Strich ist Eschenbach nächstes Jahr mit 54 000 Euro im Plus. Das ist zwar kein großer Betrag, aber eine gute Zahl angesichts der Abschreibungen, die die Gemeinde nach dem neuen doppischen Finanzsystem erwirtschaften muss. Die liegen bei fast 500 000 Euro. So viel beträgt der jährliche „Werteverzehr“, der Verschleiß an Straßen und Gebäuden. Bisher wurde das nicht im Haushalt berücksichtigt. 468 000 Euro Überschuss erzielt die Gemeinde aus ihren Einnahmen und Ausgaben. Das ist zwar weniger als im laufenden Jahr, so Kämmerer Lothar Stuiber, als es 600 000 Euro waren, aber es reicht für einen positiven Betrag nach Abschreibungen. Für die nächsten Jahre sieht es sogar noch viel besser aus: Da erwirtschaftet die 2200-Einwohner-Gemeinde mit dem Gewerbepark Göpppingen-Voralb im Rücken 155 000 Euro in 2020, 255 000 Euro in 2021 und 188 000 Euro in 2022. Zur Ausgangssituation für die neue Buchführung gehört auch: Eschenbach ist schuldenfrei, die neue Technotherm-Halle ist schon voriges Jahr abbezahlt worden, und das soll sich frühestens in drei Jahren wieder ändern. Für 2021, wenn ein Mensa-Neubau, ein Ausbau im Kindergarten, Grunderwerb für ein neues Baugebiet und eine Rate für die Sanierung der Voralbhalle zu schultern sind, steht eine Kreditaufnahme von 575 000 Euro im Raum. Aber Bürgermeister Thomas Schubert betrachtet das noch als Zukufntsmusik. Erst mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln, sagt er. Den jährlichen hohen Abschreibungen von einer halben Million Euro kann er etwas Gutes abgewinnen: das zeuge davon, dass die Gemeinde eine hohe Wirtschaftskraft habe und etwas biete.

Glück hat Eschenbach bei der Gewerbesteuer. Sie bekommt im nächsten Jahr 426 000 Euro als Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer, viermal soviel wie im Vorjahr. „Das resultiert aus den Supereinnahmen im Gewerbepark“, sagt Stuiber, die Berechnungsgrundlage seien Jahre, als der Gewerbepark einen Super-Steuerzahler hatte. Das werde sich mit den Jahren wieder normalisieren. Rechnen kann die Gemeinde mit fast einer halben Million Einnahmen aus dem Gewerbepark.

2019 steht das Baugebiet Kreben IV im Mittelpunkt der Investitionen. Die Aichelbergstraße soll einschließlich Gehweg saniert werden, im Drosselweg will die Gemeinde Stellplätze anlegen. Für den sanierten Kunstrasenplatz soll ein Reinigungsgerät angeschafft werden, gemeinsam mit Heiningen und vielleicht noch anderen Gemeinden, und in eigener Sache verordnet sich der Gemeinderat die Umstellung auf papierlose Sitzungen. Das kostet erst mal 25 000 Euro.