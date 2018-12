Tourismus ESA soll jährlich 90 000 Euro bekommen

Kreis Göppingen / Stefanie Schmidt

Vor der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf (ESA) liegen neue Aufgaben: Sie wird zum kreisweiten Tourismusverband ausgebaut (wir berichteten). Bereits Ende Oktober beschloss der Verwaltungsausschuss (VA) des Kreistags deshalb, dass der Kreis die ESA künftig jährlich mit 52 500 Euro unterstützen soll. Am vergangenen Freitag stand der Verband nun erneut auf der Tagesordnung: Die CDU-Fraktion hatte während der Haushaltsdiskussion beantragt, den jährlichen Zuschuss auf 150 000 Euro zu erhöhen. Diesen Wunsch hatte die ESA kurz vor der Sitzung im Oktober in einem Brief an die Kreisräte geäußert – allerdings laut Verwaltung zu kurzfristig, um im Gremium noch beraten zu werden.

Nun legte die Verwaltung einen neuen Beschlussvorschlag vor: Ein jährlicher Zuschuss von zunächst 90 000 Euro sei ein guter Kompromiss, sagte Susanne Leinberger, Leiterin des Büros für Kreisentwicklung und Kommunikation beim Landratsamt, im Verwaltungsausschuss. Damit könnten die aktuellen Personalkosten abgedeckt werden. Der Zuschuss des Landkreises sei schließlich nur eine von drei Säulen, auf der die Finanzierung der ESA ruhen solle, betonte sie. Die beiden anderen Säulen seien die Mitgliedsbeiträge der Kommunen sowie Erträge aus Veranstaltungen und Sponsoring. Mit diesen Mitteln könnten Fixkosten wie die Gesellschaft und eine potenzielle zusätzliche 50-Prozent-Stelle finanziert werden.

Diesem Vorschlag der Verwaltung könne sich ihre Fraktion zu hundert Prozent anschließen, sagte Barbara Schrade (Grüne). „Die ESA leistet hervorragende Arbeit“, betonte sie. Auch Jochen Bidlingmeier (Freie Wähler) („ein guter Kompromiss“) und Susanne Widmaier (SPD) („eine angemessene Aufstockung“) sprachen sich während der anschließenden Diskussion für einen Zuschuss von 90 000 Euro aus.

Anders sah es die CDU-Fraktion, die weiterhin auf 150 000 Euro pochte. „In unserem Antrag ging es nicht um finanzielle Kompromisse“, stellte Marius Hick klar. „Wir müssen der ESA jetzt die richtige Starthilfe geben und uns zum Tourismus bekennen.“ Für Zurückhaltung seit jetzt der falsche Zeitpunkt. Schon die jährlichen Fix- und Personalkosten der ESA beliefen sich auf 133 000 Euro, erläuterte er. Die Mitgliedsbeiträge der Kommunen sollten seiner Meinung nach in die Projektarbeit fließen.

Die Entwicklung des Tourismus im Kreis sei in der Tat „fantastisch“, pflichtete Leinberger Hick bei. Doch den Zuschuss von ursprünglich 52 500 Euro auf einen Schlag fast zu vervierfachen, passe nicht in die aktuelle Haushaltssituation, argumentierte sie: „Nicht, wenn anderswo eingespart wird.“

Eine Erhöhung auf 150 000 Euro sei ohne Probleme im Haushalt unterzubringen, hielt Wolfgang Rapp (CDU) dagegen. „Wir wollen der ESA ein verlässlicher Partner sein.“ Der Verband solle den Freiraum haben, sich um Projekte zu kümmern und nicht um die Akquise von Geldern. Die CDU bleibe bei ihrem Antrag. Ganz anderer Meinung war dagegen Horst Wohlfahrt (FDP): Die FDP habe sich im Verwaltungsausschuss bereits auf 52 500 Euro festgelegt. Einer Erhöhung werde er nicht zustimmen.

Als Erstes stimmte das Gremium über den CDU-Antrag ab: Außer denen der fünf CDU-Kreisräte gab es dafür keine Ja-Stimmen. Schließlich votierten mit einer Ausnahme – Horst Wohlfahrt (FDP) – alle für eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses auf 90 000 Euro.

Zahlung an Stauferland

Weniger eindeutig fiel die Abstimmung über eine einmalige Zahlung von 10 000 Euro an die scheidende Touristikgemeinschaft Stauferland aus, die damit ein Konzept für die neue „Erlebnismarke Staufer“ entwickeln will.

Laut Susanne Leinberger werde das Geld vor allem dafür benötigt, um unter anderem in Absprache mit der Stadt Schwäbisch Gmünd und dem Ostalbkreis in der neuen Interessengemeinschaft Stauferland (IGS) ein einheitliches Layout zum Thema Staufer zu entwickeln. Neun Kreisräte stimmten für die Zahlung von 10 000 Euro, sechs dagegen.