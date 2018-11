Geislingen Zeit der Weihnachtsmärkte fängt an

Zeit der Weihnachtsmärkte fängt an

Geislingen / SWP

In 14 Gemeinden beginnen in den nächsten Tagen die Weihnachtsmärkte. Alle bieten Adventsmusik, Besuche vom Nikolaus und manche einen Streichelzoo.

Glühweinduft, Lichterglanz und besinnliche Stimmung: In wenigen Tagen beginnt die Adventszeit. Allein am ersten Adventswochenende stehen einige Weihnachtsmärkte mit allerhand Ständen und einem besinnlichen Programm an. Geislingen feiert drei Tage lang und Göppingens Waldweihnacht findet sogar mehrere Wochen statt. Eine kleine Übersicht:

● Bad Ditzenbach, Samstag, 1. Dezember, 11 bis 18 Uhr: besinnliche Musik, Marktstände, Tombola und Schafe, um 16 Uhr ein Nikolausbesuch, ab 18 Uhr Winterparty

● Kuchen, Samstag, 1. Dezember, 17 bis 22 Uhr: Budenzauber der Kuchener Vereine, 20 Uhr Chor New Age (nur bei gutem Wetter); Sonntag, 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr: ab 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst Jakobuskirche; Chor des Gesangvereins Germania und Posaunenchor; Streichelzoo, Nikolaus im Schäferwagen, Wettbewerb: Der schönste Marktstand; an beiden Tagen: ökumenische Bibelausstellung im Rathaus; Hüttenzauber im Ku(ch)stall

● Deggingen, Sonntag, 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr: Lebende Krippe, Mistelverkauf, Musik, gegen 16.30 Uhr Besuch vom Nikolaus

● Hohenstadt, Samstag, 1. Dezember, 15 bis 21 Uhr

● Gerstetten, Samstag, 1. Dezember, 14 bis 21 Uhr: Nikolaus, Musik, Konzert gegen 20 Uhr Nota Bene (Nikolauskirche), ab 18 Uhr After-Markt-Party

● Gingen, Samstag, 1. Dezember, 14 bis 19.45 Uhr: Tombola, Musik, Nikolaus, Besinnliche Stunde in der Johanneskirche, Streichelzoo bei trockenem Wetter

● Bad Überkingen, Samstag, 8. Dezember, 17 bis 21.30 Uhr:

KKK-Kerzenzauber, Kulinarisches und Kunst; Sonntag, 9. Dezember, ab 11 bis 17 Uhr: Weihnachtsmarkt mit Tombola; ab 17 Uhr Nikolaus

● Wiesensteig, Samstag, 8. Dezember 10 bis 22 Uhr: Nikolaus um 18.30 Uhr und Musik; Sonntag, 9. Dezember: Nikolaus 14 Uhr, Kinderbasteln, Kinderschminken

● Nellingen, Samstag, 8. Dezember, 15 bis 19 Uhr: Nikolaus 16 Uhr, Bastelangebot; Christbaumverkauf; weihnachtliche Musik

● Lonsee, Samstag, 8. Dezember 16 bis 22 Uhr: Auftritte diverser Gruppen; Sonntag, 9. Dezember, 14 bis 19 Uhr: festliche Musik, 17 Uhr Nikolaus

● Böhmenkirch, Sonntag, 9. Dezember 11 bis 19 Uhr: 9.45 Uhr Gottesdienst (St.-Hippolyt-Kirche), Musik, 15.30 Uhr Wintergeschichte für Kinder (Bibliothek); Alpakas und Gänse

● Westerheim, Samstag, 8. Dezember, 16 bis 21 Uhr: Musik, 18 Uhr Nikolaus; Sonntag, 9. Dezember, 11 bis 20 Uhr: Musik, 16 Uhr Nikolaus; 18 Uhr Auslosung des Weihnachtspreisrätsels, Bilderausstellung und Bastelaktionen, Lebendige Krippe

● Geislingen, Freitag, 14. Dezember, 11 bis 21 Uhr: ab 13 Uhr Musik, ab 18.15 Uhr Prämierung des schönsten Standes; Samstag, 15. Dezember, 11 bis 21 Uhr: Musik, Tombola, 11 Uhr Bücherflohmarkt in der MAG, 17.15 Uhr Feuer- und Leuchtjonglage, Dudelsackspiel; Sonntag, 16. Dezember, 11 bis 19 Uhr: 9.30 Uhr Adventsgottesdienst Stadtkirche, Musik, 15 Uhr Puppentheater „Weihnachten auf dem Bauernhof“, 17.20 Uhr Auslosung der Hauptgewinne für die Tombola der GEISLINGER ZEITUNG; an allen drei Tagen von 12 bis 17.30 Uhr Losverkauf zugunsten der GZ-Weihnachtsaktion

● Laichingen, Samstag, 15. Dezember 8 bis 18 Uhr: 35 Stände

● Göppingen, Donnerstag, 29. November, bis Freitag, 28. Dezember, Waldweihnacht: 600 Tannenbäume, Holzhütten in der Innenstadt, buntes Familienprogramm, Eisstockbahn und viele Leckereien