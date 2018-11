Erziehung Erste Kinder in der naturnahen Kita

Roßwälden / SWP

In rasantem Tempo wurde die Kindertageseinrichtung „Ringweg“ in Roßwälden so saniert, dass seit Mitte November bereits die ersten Kinder die Einrichtung besuchen können. Das teilt die Stadt Ebersbach mit. Es seien weder Kosten noch Mühen gescheut worden, um den Elternwünschen und den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden. Unter anderem wurden in den vergangenen Wochen die Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationen überprüft und wo nötig erneuert, eine Dusche eingebaut sowie Waschbecken installiert. Die Räume wurden gestrichen, Akustikwürfel angebracht und Fenster mit Splitterschutzfolie kindersicher gemacht – alles Maßnahmen, welche die Attraktivität der Räumlichkeiten steigern sollen.

Um dem Konzept der Einrichtung entsprechend naturnahe und naturwissenschaftliche Angebote anbieten zu können, haben die Mitarbeiter des Bauhofs mit voller Energie den Garten neu gestaltet und mit neuen Spielgeräten ergänzt. Die eingruppige Kita bietet 25 Kindern zwischen drei und sechs Jahren Platz, die sich ausprobieren und die Möglichkeiten zur vollen Entfaltung nutzen können. Die Einrichtungsausstattung entspreche den neuesten Standards und sei mit ihren Holzmöbeln eine weitere thematische Anlehnung zur naturnahen Kita. Der Einrichtung stehen drei pädagogische Fachkräfte zur Verfügung, die sich mit Kita-Leiterin Angela Beckert schon Wochen im Voraus Gedanken gemacht haben, wie die neue Einrichtung aussehen soll, damit die Kinder das volle Potenzial der schönen Lage für sich umsetzen können.

Die Öffnungszeiten sind laut Stadtverwaltung der „Burg Steinbiss“ und dem „Zwergenstüble“ in Roßwälden angepasst. Von Montag bis Freitag werden die Kinder zwischen 7.15 Uhr und 13.30 Uhr betreut. Der erste Erfolg sei bereits sichtbar: Kinder und Eltern seien begeistert und die Kinder hätten die Einrichtung in kürzester Zeit zu ihrer Kita gemacht, indem sie voller Neugier und Freude die neuen Spielmöglichkeiten ausprobierten und schnell vergessen haben, dass sie in einer nicht bekannten Umgebung sind. Die Kita „Ringweg“ wird bis zum Ende des Jahres noch weitere sieben Kinder nach und nach aufnehmen. Weitere acht Kinder sind für 2019 bereits zur Aufnahme vorgemerkt. Auch wenn der Betrieb schon läuft, eine offizielle Einweihung gibt es auch noch: Am Freitag, 18. Januar, um 15 Uhr.