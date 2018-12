Süßen Süßener Friedenstage beginnen am Mittwoch

Süßener Friedenstage beginnen am Mittwoch

Süßen / Von Iris Ruoss

In Süßen beginnen am kommenden Mittwoch die „Friedenstage“. Mit dem Fest soll in der Woche vor Weihnachten ein Zeichen gesetzt werden.

Bunt, vielfältig, generationen- und kulturenübergreifend, mit einem Programm, das Frieden zum zentralen Thema hat - so hat sich der katholische Kirchengemeinderat Carsten Gerusel ein Friedensfest in seiner Heimatstadt Süßen vorgestellt. Entstanden sind aus der Idee die ersten Süßener Friedenstage.

Teresa Zukic kommt nach Süßen

Mit seiner Idee hat Gerusel bei der evangelischen Kirche und der Süßener Stadtverwaltung offene Türen eingerannt. Seit Mai wird geplant und mittlerweile ist ein richtiges Netzwerk an Akteuren entstanden. Ein Highlight im Programm dürfte der Auftakt mit Schwester Teresa Zukic sein, die Millionen von Deutschen durch ihre Fernsehauftritte, Musicals, Gottesdienste, Vorträge und Bücher begeistert hat.

Wir berichten über das neue Fest in der morgigen Ausgabe der NWZ (15. Dezember).