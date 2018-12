Uhingen „Koch-Oma“ und Enkelin sind Gast in SWR-Sendung

„Koch-Oma“ und Enkelin sind Gast in SWR-Sendung

Uhingen / Sabine Ackermann

Die 25-jährige Lisa Walter lernte von ihrer Uhinger Oma Thea Walter, ihr Lieblingsgericht zu kochen – fürs Fernsehen.

Im Zeitalter von Pizza, Pasta, Sushi und Co. gibt es sie doch noch: moderne Frauen, die nicht vergessen haben, wie lecker es einst bei Oma geschmeckt hat. Maultaschen, Schweinebraten oder Gaisburger Marsch. Hand aufs Herz, wer von den jungen Leuten weiß eigentlich noch, wie „echtes Kochen“ ohne Mikrowelle geht? Warum nicht einfach mal zusammen das Lieblingsgericht aus der Kindheit ausprobieren? Zuerst mit Omas Schützenhilfe in deren Küche, anschließend probieren Enkelin oder Enkel, die Menüs bei sich zu Hause zu kochen.

Ob auch Lisa Walter die mitunter „vergessenen“ Rezepte allein nachkochen kann? Und ob Thea Walter die von der Enkelin handgeschabten Spätzle, der frische Blattspinat oder die Donauwellen schmecken, ist erst mal zweitrangig. Die SWR-Reihe „Oma kocht am Besten“ gewährt unterhaltsame Einblicke in den Alltag von Alt und Jung. Dabei liegt den Fernsehmachern ganz besonders am Herzen, auch das Verhältnis und Miteinander der Generationen zu zeigen.

Über die Walters und weitere enge Familienbande aus Baden-Württemberg dreht der SWR jeweils einen dreißigminütigen Film. Der Wunsch der Enkel ist, das Lieblingsgericht zu kochen, das ihnen einst die „Omi“ in ihrer Kindheit zubereitet hat. Da geht es um traditionelle Rezepte von der Oma, die genau so weitergegeben werden.

Bevor der Beitrag Ende Januar im dritten Fernsehprogramm ausgestrahlt wird, konnte das Ehepaar das Ergebnis der spannenden Drehtage vorab auf einem Tablet sehen.

Wie Thea Walter der Beitrag gefallen hat, was beim Spätzle schaben die größte Herausforderung für Enkelin Lisa Walter war