Der offizielle Auftakt für den flächendeckenden Ausbau der Internetversorgung im Kreis Göppingen hat vor wenigen Stunden in Reichenbach stattgefunden.

Mit ohrenbetäubendem Lärm hat sich gestern eine Fräse in den Asphalt der Unteren Ostlandstraße im Degginger Teilort Reichenbach gefressen. Nach nur wenigen Minuten war eine knapp einen Meter lange und etwa 40 Zentimeter tiefe Öffnung zu sehen. Dieser spektakuläre Baubeginn bildete den offiziellen Auftakt von Telekom und Verband Region Stuttgart für die flächendeckende Internetversorgung via Glasfaser mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Kreis Göppingen.

Wie berichtet, ist Reichenbach die einzige Gemeinde im Kreis sowie eine von sechs Pilotgemeinden in den Landkreisen Göppingen, Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr und im Stadtkreis Stuttgart, die noch in diesem Jahr schnelles Internet erhalten sollen. Entsprechend froh ist Bürgermeister Karl Weber, dass der Teilort ausgewählt wurde. „Es macht uns unglaublich stolz, dass wir in Reichenbach die ersten sind“, betonte er im Reichenbacher Rathaus vor Vertretern der Telekom und des Verbands Region Stuttgart.

In der Freitagsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG und dem heutigen Vorabend-ePaper steht unter anderem:

● Wie viele Haushalte in Reichenbach beteiligen sich an dem Pilotprojekt?

● Wann können sie frühestens die Glasfaser-Geschwindigkeit nutzen?

● Wie viel Geld kostet der Ausbau?

● Wieso setzt die Telekom auf das sogenannte Trenching-Verfahren?

●Wie viele Kilometer Glasfaserkabel verlegt die Telekom?