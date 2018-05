Denkmalschutz Erschwerte Sanierung eines Daches

Wiesensteig / Sabine Graser-Kühnle

Im Oktober des Vorjahres hat Wiesensteigs Gemeinderat beschlossen, das Dach des Gebäudes an der Westerheimer Straße 16, das der Stadt gehört, sanieren zu lassen. Schon damals mutmaßten die Räte, dass das Haus möglicherweise denkmalgeschützt ist.

Bürgermeister Gebhard Tritschler hat mittlerweile vom Denkmalamt erfahren, dass das Gebäude an sich zwar nicht unter Schutz steht, wohl aber in Zusammenhang mit den es umgebenden, teils denkmalgeschützten Gebäuden. Diese bilden einen Komplex, so dass das Haus Nummer 16 unter einem sogenannten Ensembleschutz steht. Eine Dachsanierung setzt demnach die denkmalrechtliche Genehmigung voraus. Ebenso kann die Sanierung dadurch teurer werden, machte Wiesensteigs Bürgermeister die Räte aufmerksam. Das Gremium sprach sich erneut einstimmig dafür aus, den entsprechenden Antrag beim Denkmalamt einzureichen und die mögliche Verteuerung in Kauf zu nehmen.