Wie lebte es sich über die Jahrhunderte in der Fachwerkstadt Geislingen? Zum Auftakt des Geislinger Kulturherbstes, der sich genau diese Frage in diesem Jahr in den Titel geschrieben hat, erweckte am Freitag in der Rätsche die Theatergruppe Obere Roggenmühle bekannte und illustre Bewohner der Sta...