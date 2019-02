Tagung Ernstgemeinte Erziehung statt Bestrafung

Bad Boll / SWP

Was muss getan werden, damit Jugendliche nicht (wieder) straffällig werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Tagung in der Evangelischen Akademie in Bad Boll. Unter dem Titel „Da muss man doch was machen! Jugendkriminalität im Spannungsfeld von Strafe, Erziehung und Gegenabwehr“ tauschten sich Vertreter von Jugendhilfe, Polizei, Psychiatrie und Justiz über Möglichkeiten der Prävention aus.

Gleichzeitig gingen sie der Frage nach dem Sinn von Repression nach. Deutlich wurde dabei, wie stark sich die Kluft zwischen dem wahrgenommenen und dem realen Risiko, Opfer einer von Jugendlichen begangenen Straftat zu werden, auf die aktuelle Debatte um Jugendkriminalität auswirkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Akademie.

Unter dem Stichwort „Gefühlte Sicherheit“ zeigte der Erziehungswissenschaftler Bernd Dollinger auf, dass der Trend zur Orientierung an Sicherheit und Risikoschutz gehe. Dies sei nicht förderlich und stehe kriminologischen Befunden entgegen. Die starke Betonung von Innerer Sicherheit müsse deswegen kritisch betrachtet werden, forderte Dollinger, der als Professor an der Universität Siegen lehrt. „Nicht Strafen, sondern Optionen der Integration und der ernst gemeinten Erziehung vermitteln Möglichkeiten, um jungen Menschen zu helfen,“ sagte Dollinger.

Dirk Baier, Professor an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften, wies darauf hin, dass im zurückliegenden Jahrzehnt Jugendkriminalität deutlich zurückgegangen sei, was auf vielfältige positive Veränderungen im Umfeld von Jugendlichen zurückzuführen sei. „In den Familien und den Schulen hat sich ein gewaltablehnendes Klima immer weiter durchgesetzt. Vielfältige Präventionsaktivitäten dürften hierzu einen Beitrag geleistet haben“, sagte der Kriminologe. Seit 2015 steige Jugendgewalt zwar wieder. Das frühere Niveau sei aber noch längst nicht wieder erreicht. „Es gibt im Bereich der Jugendgewalt weder ein ,immer schlimmer‘ noch ein ,immer jünger’. Auf mögliche Veränderungen des Jugendalltags muss aber geachtet werden. In jeder neuen Jugendgeneration bedarf es neuer Anstrengungen der Prävention“, sagte Baier. Aktuelle Herausforderungen seien unter anderem medienvermittelte Aggressionsformen, Migration und Integration, mit Gewalt verbundene Männlichkeitsnormen sowie Extremismus.

Die Akademie Bad Boll hat die Tagung zusammen mit der Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen organisiert.