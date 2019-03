Zum ersten Mal wird am 30. März um 12.30 Uhr im Landkreis ein Stolperstein für einen Homosexuellen gelegt. Der Stein, den der Bildhauer Gunter Demnig vor dem Gebäude Jahnstraße 5 verlegen wird, erinnert an Arthur Schrag, der wegen seiner sexuellen Neigung im Konzentrationslager Flossenbürg inhaftiert war und dort 1942 starb.

Es ist der fünfte Stolperstein, der in Eislingen an ihrem Wohnort und Lebensmittelpunkt an die Menschen erinnert, die von einem Unrechtsregime wegen ihres „Andersseins“ verfolgt und ermordet wurden.

