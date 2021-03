Es war ein spannender Wahlabend , an dessen Ende Ayla Cataltepe (Grüne) im Wahlkreis Göppingen sowie Nicole Razavi (CDU) für den Wahlkreis Geislingen jeweils ein Direktmandat erobern konnten.

Bis spät in die Nacht dauerte es, bis die Ergebnisse der Zweitmandate feststanden. Nun ist klar: Drei Kandidaten aus der Region erhalten ein Zweitmandat. Für den Wahlkreis Göppingen ziehen nun Sarah Schweizer (CDU) sowie Hans-Jürgen Goßner (AfD) in den Landtag ein. Für den Wahlkreis Geislingen konnte Sascha Binder (SPD) über ein Zweitmandat in den Landtag einziehen.

Landtagswahl 2021: Zweitmandate für den Landkreis Göppingen

Zum Zuge kommen erst einmal all jene Kandidaten einer Partei, die einen Wahlkreis gewonnen haben und damit ein Direktmandat errungen haben. Entscheidend ist hier die relative Mehrheit.

Die übrigen Sitze, die einer Partei zustehen, werden in einer zweiten Zuteilungsrunde vergeben. Diese gehen an die Kandidaten, die im Wahlkreis nicht die relative Mehrheit erreicht haben, aber im Verhältnis zu den übrigen Wahlkreisbewerbern ihrer Partei am besten abgeschnitten haben. Man spricht hier von „Zweitmandaten“.