Hundezucht Erfolgsgeschichte auf vier Beinen

Jürgen Schäfer

Die Anmeldungen sind vielversprechend. 30 waren’s schon Anfang der Woche. „Soviel im Vorfeld ist sehr gut“, weiß die langjährige Schriftführerin Renate Rieker. Gestern ging’s auf die 90 zu. „Der Traum wäre hundert“, sagt der Vereinsvorsitzende Steffen Straub. 100 Hunde, die an Fronleichnam aus vieler Herren Länder nach Bad Boll kommen, um ihre Schönheit unter Beweis zu stellen. Aus dem Baltikum, aus Rumänien, aus Italien, aus England und Frankreich, aus der Schweiz und dem Bundesgebiet. Es wäre eine runde Zahl zu einem runden Geburtstag. Der Verein wird Jahr 60 Jahre alt. Und die Schwabenschau, die internationale Ausstellung für Deutsche Schäferhunde, ist sein Flaggschiff.

Rührig ist die Bad Boller Ortsgruppe auch sonst. „Wir sind am präsentesten im Landkreis“, sagt der Vorsitzende selbstbewusst. Der Verein richtet am Mittwoch abend, vor der Schwabenschau, einen Pokalwettkampf aus, der eine Qualifikation zur Landesmeisterschaft für Schutzhunde darstellt. Es ist einer von acht Wettbewerben im ganzen Land. Aber es dürfte schon der am stärksten besuchte sein, sagt Straub. 26 Hunde sind es mindestens. Die Bad Boller haben einen Trumpf: Mit Dietmar Gebhart bieten sie einen Leistungsrichter auf, der schon Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft war. Der Pokalwettkampf hat seinen eigenen Charakter. Er beginnt um 17 Uhr und dauert bis Mitternacht – oder länger. Zuschauer sind auch hier willkommen.

Die Ortsgruppe tut weiteres für ihre Beliebtheit. Ein Service ist das Ringtraining jeden Freitag von April bis August, da werden Hunde auf Ausstellungen vorbereitet und für den Schutzdienst getrimmt. Straub selbst ist ein Schutzdiensthelfer. „Ich mache das seit Geburt“, schmunzelt er. Der 31-Jährige ist hineingewachsen in den Schäferhundeverein. Zum Ringtraining sind auch Auswärtige willkommen, und die kommen aus ganz Württemberg und sogar aus Bayern. Zur Abschlusschau im September sind es dann vielleicht 50 Hunde.

Gestern nacht um zwölf war Anmeldeschluss für die Schwabenschau. Heute muss die Meldeliste raus zum Dachverband in Augsburg, sagen Straub und Rieker, die die Meldestelle in Person sind. Sie sind gefordert, das perfekt durchzugeben. „Man zählt zu zweit“ , sagt die Schriftführerin. Von Mittwoch bis Freitag läuft dann der ganze Trubel von Aufbau bis Abbau, an Fronleichnam sind 20 Aktive von morgens bis abends im Einsatz. Hoch gegriffen haben die Gastgeber auch bei der Schwabenschau: Vom hohen Norden kommt ein Zuchtrichter für Hündinnen, der auch bei der Weltmeisterschaft im September in Nürnberg im Einsatz ist. Solche Bewertung ist gefragt. Für manchen Teilnehmer könne die Schwabenschau „ein Startschuss sein für die WM“, weiß Renate Rieker. Aus Bayern kommt der zweite Zuchtrichter, für die Rüden. Auf jeden von ihnen warten Schäferhunde in acht Klassen, Weil’s aufs Alter ankommt und auf das Haar, Stockhaar oder Langstockhaar. Das Ambiente am Vereinsheim im Grünen Richtung Bezgenriet wird geschätzt.

60 Jahre Ortsgruppe Bad Boll – das heben die Gastgeber bei dieser 18. Schwabenschau und beim Pokalwettkampf heraus. Ihr Vereinsheim haben sie erst vor zehn Jahren neu und größer gebaut. Das alte stammte im Kern aus den Anfängen und wurde 1973 erweitert. Auf die Dauer war es trotzdem zu klein. Sechs Schäferhundefreunde und Züchter haben den Verein 1958 gegründet. Natürlich Männer. Heute würde das vermutlich anders aussehen. Die Hälfte der Schäferhundefreunde, in der Ortsgruppe wie deutschlandweit, sind heute Frauen, sagt Straub.