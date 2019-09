Um 3.57 Uhr und 14 Sekunden in der Nacht zu Mittwoch schlagen die Messgeräte des Landeserdbebendiensts Baden-Württemberg aus: Elf Kilometer unter Heiningen bebt die Erde. Das Epizentrum des Bebens liegt südöstlich der Gemeinde in Richtung Eschenbach, doch die Einwohner beider Orte werden nicht aus dem Schlaf gerissen. Denn die Seismographen verzeichnen keine große Magnitude: Auf der Richterskala wird der Wert von 1,1 gemessen. „Das war ein kleines Zucken“, sagt Andrea Brüstle vom Landeserdbebendienst.

Das „Zucken“ war so klein, dass es außer den empfindlichen Messgeräten – das nächste und einzige im Landkreis steht in Deggingen – niemand bemerkt hat. Auch Bürgermeister Norbert Aufrecht nicht. „Das ist ja interessant“, meinte er gestern Nachmittag, als er von dem Erdbeben erfuhr. Mit Blick auf die Baustellen in der Ortsmitte meinte er: „Ich habe hier so viele Erdbeben rund ums Rathaus, da hätte ich nicht mal eins der Stärke drei bemerkt.“

Recht sichere Erdbebenzone

Mit Blick auf die Gefahr eines Bebens im Landkreis stellt Aufrecht fest: „Zum Glück leben wir hier in einer privilegierten Gegend.“ In der Tat: Der Kreis Göppingen liegt in der sogenannten Erdbebenzone 0, per Definition ein Gebiet, in dem rechnerisch maximal eine Intensität unter dem Wert von 6,5 erreicht wird. Die höchste Gefährdung weist die Zone 3 auf, wie etwa das Gebiet zwischen Tübingen und Sigmaringen, unter dem sich der Zollerngraben befindet. Hier bebt die Erde immer wieder einmal, zuletzt bei Albstadt am Montag und am Samstag, diese vier Beben hatten Stärken zwischen 0,5 und 0,8, waren also schwächer als die Heininger Erschütterung.

War es nur ein Vorbeben?

Ob das kleine Beben nun ein Vorbeben war und in nächster Zeit mit weiteren und womöglich stärkeren Erschütterungen zu rechnen ist, vermag Expertin Brüstle nicht zu sagen: „Wir können keine Erdbeben voraussagen, das ist leider nicht möglich. Dieses Beben sagt jedenfalls nichts über die Zukunft aus.“

Sicher ist hingegen, dass es sich hier um das erste Erdbeben im Landkreis seit längerer Zeit handelt. „Das ist so selten, dass es nichts gibt, was erwähnenswert wäre“, sagt Brüstle. In diesem und den vergangenen Jahren haben die Seismographen keine Erschütterungen registriert – bis zur Nacht auf Mittwoch. Andrea Brüstle sagt: „Das hat mich auch überrascht. Ich dachte, ach, jetzt ist der Kreis Göppingen auch mal dabei.“

