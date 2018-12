Interview Er will die Jugend für Politik begeistern

Schlierbach / Tobias Flegel

Der Hausherr empfängt den Besucher in seinem Arbeitszimmer im Rathaus von Schlierbach. Neben Brezeln und süßen Stückchen liegen drei Pralinen mit dem Wappen von Schlierbach auf dem Tisch. Sascha Krötz hat sie von einem örtlichen Konditor herstellen lassen. Im Gespräch blickt der Bürgermeister von Schlierbach zurück auf die vergangenen drei Monate seit seinem Amtsantritt.

Herr Krötz, Sie sind heute seit genau 100 Tagen Bürgermeister von Schlierbach. Sind Sie noch immer glücklich über ihre Wahl?

Sascha Krötz: Ich bin absolut froh, hier gelandet zu sein. Schlierbach ist das Richtige für mich, das sage ich nach wie vor.

Wie sind Sie von der Bevölkerung und vom Gemeinderat aufgenommen worden?

Es herrscht grundsätzlich eine sehr offene Haltung mir gegenüber – das trifft auch auf meine Mitarbeiter zu. Der Gemeinderat ist mir fair begegnet und die vier bisherigen Sitzungen sind sehr gut verlaufen. Es wird kontrovers diskutiert, aber auf einem sehr guten Niveau. Bei meinen Mitarbeitern und bei den Bürgern merke ich, dass die Spannung noch da ist. Man freut sich sehr, wenn ich zu Veranstaltungen komme.

Sie leiteten bis zu Ihrem Amtsantritt im September das Hauptamt in Dettingen. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Es ist einiges anders. Als Vorsitzender eines Gemeinderats trägt man eben nicht nur einen Sachvortrag vor, sondern moderiert und stimmt mit ab. Ebenso bin ich nicht mehr Chef von fünf Mitarbeitern, wie ich es in Dettingen war, sondern von knapp 80 Mitarbeitern. Der größte Unterschied sind die repräsentativen Aufgaben: Besuche, Veranstaltungen, auch Veranstaltungen vor Ort managen – das ist das richtig Andere.

Hat Sie etwas überrascht in den vergangenen drei Monaten?

Natürlich gab es in den einzelnen Bereichen das eine oder andere, mit dem ich nicht gerechnet habe, aber war das eher thematisch bedingt. Ich wurde durch meine Tätigkeit in Dettingen sehr gut auf die Arbeit als Bürgermeister vorbereitet.

Was waren die thematischen Herausforderungen?

Ausschreibungen und Vergaben in der Größenordnung der geplanten Schulerweiterung mit einem Investitionsvolumen von 2,7 Millionen Euro sind ein Brocken, mit dem ich als Hauptamtsleiter nicht täglich zu tun hatte. Das lag in Dettingen eher in den Händen der Kämmerei und liegt nun auf meinem Tisch. Ich muss darauf achten, dass wir nichts vergessen, damit ein Projekt nachher wirklich auch so wird, wie wir uns das wünschen.

Bei der Einarbeitung und beim Tagesgeschäft sind Sie nicht auf sich alleine gestellt. Im Rathaus gehen Ihnen rund ein Dutzend Mitarbeiter zur Hand.

Ich habe mit Wolfgang Rapp einen Hauptamtsleiter, der länger im Rathaus ist, als es mein Vorgänger Paul Schmid war. Der hat hier alles schon mal mitgemacht und ist eine große Stütze für mich. Ansonsten haben wir für jeden Bereich Mitarbeiter, die richtig gut ausgebildet sind und die ihre Sache können.

Sie sind mit Ihrer Verlobten vor drei Wochen nach Schlierbach gezogen und haben damit ein Versprechen aus dem Wahlkampf eingelöst. Wie erleben Sie den Ort als Neubürger?

Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich herziehe, weil ich dazugehören und hier meinen Lebensmittelpunkt haben will. Wenn ich zu Fuß ins Rathaus gehe oder zum Einkaufen, können die Leute mit mir ins Gespräch kommen. Diese Gelegenheit böte sich nicht, wenn ich nur mit dem Auto rein- und rausfahren würde. Ich habe schon nach wenigen Tagen gemerkt, wie positiv das in der Bürgerschaft ankommt.

Was haben Sie in den vergangenen Monaten als besonders schön empfunden in Schlierbach?

Das Schönste für mich ist nach wie vor der Umgang und das Gespräch mit den Menschen im Ort. Ich habe so positive Rückmeldungen bekommen auf Kleinigkeiten – das freut mich nach wie vor und daran will ich mich auch gar nicht gewöhnen. Zu den schönsten Terminen gehören auch die im Kindergarten oder in der Schule: Wenn man in zwanzig strahlende Paar Kinderaugen schaut, gibt das richtig Kraft.

Dabei reißt Kommunalpolitik Kinder und Jugendliche nicht unbedingt vom Hocker.

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, das Interesse an Schlierbach und an Kommunalpolitik bei Jugendlichen ein bisschen mehr herauszukitzeln. Ich bin 29 Jahre alt und habe dadurch einen relativ guten Draht zur jüngeren Generation. Ich kriege nach wie vor immer mal wieder Anfragen über die sozialen Medien und will über diese Kanäle auch ansprechbar bleiben für Jüngere.

Eine Umfrage zur Neugestaltung von Betreuungszeiten an der Grundschule haben Sie kurz nach Ihrem Amtsantritt angestoßen. Wie kommt die Erhebung voran?

Die Eltern von Grundschülern können noch bis Mitte Dezember ihre Antworten abgeben. Das Ergebnis werden wir wahrscheinlich bei der geplanten Einwohnerversammlung am 25. Februar vorstellen. An diesem Termin sollen auch die Ergebnisse einer Bürgerbefragung vorgestellt werden, die mein Vorgänger vor den Sommerferien erheben ließ. Bei der Befragung ging es um ein neues Gemeindeentwicklungskonzept.

Welche weiteren Vorhaben beschäftigen Sie momentan?

Das Baugebiet Dorfwiesen und die Schulerweiterung gehören zu den Projekten, die mein Vorgänger Paul Schmid startete und die ich weiterführe. Ein weiteres Vorhaben ist der Ausbau des Glasfasernetzes. Hier warten wir noch auf die Zahlen zu den Kosten. Wenn wir die haben, können wir entscheiden, ob wir einem Zweckverband beitreten. Mir ist wichtig, dass die Versorgung mit schnellem Internet stimmt, damit wir nicht abgehängt werden. Außerdem muss sich der Gemeinderat überlegen, wie die Gemeinde einige strategisch wichtige Grundstücke nutzen soll – etwa das zwischen Kindergarten und Rathaus sowie das neben der Seniorenwohnanlage „Rose“. Beide gehören der Gemeinde, und für solche Grundstücke müssen wir ein Konzept erarbeiten, hinter dem Gemeinderat und Bürger stehen. Bei solchen wichtigen Grundstücken wird ohne Bürgerbeteiligung keine Entscheidung gefällt – zumindest nicht, wenn ich das Heft in der Hand habe.

Beschreiben Sie Ihren Führungsstil im Rathaus . . .

Ich sage immer: Leute, wenn ihr Ideen habt, dann raus damit. Ich ermutige meine Mitarbeiter zu sagen, was wir besser machen können und wie wir noch besser für unsere Bürger arbeiten können. Da ist die Motivation sehr, sehr groß und diese Offenheit und auch die Möglichkeit mitzugestalten, kommt bei den Mitarbeitern bisher sehr positiv an. Das ist ein schönes Signal.

Wie unterscheidet sich die Arbeitsatmosphäre im Schlierbacher Rathaus zu der an ihrer früheren Wirkungsstätte, dem Rathaus in Dettingen?

Ich glaube, beide Rathäuser haben einen sehr guten Ruf in ihrem Ort. Ich habe in Dettingen sehr viele positive Rückmeldungen gegenüber dem Rathaus bekommen, weil man einfach merkt, dass die Mitarbeiter etwas für die Bürger tun und fleißig sind. Das Gleiche bemerke ich in Schlierbach auch: Wenn ich draußen bin und Rückmeldungen bekomme zu einzelnen Mitarbeitern, dann sind das meistens sehr positive. Was in Schlierbach besonders ist, ist der Teamgedanke im Rathaus: Dass man zusammenarbeitet und sich gegenseitig hilft und gut versteht, ist hier extrem ausgeprägt. Das war vom ersten Moment an zu spüren. Das ist schön zu sehen. Es ist aber nicht mein Verdienst, denn es war schon so, bevor ich hierher kam.

Die Weihnachtszeit steht bevor. Was sind ihre Pläne für die Feiertage und Silvester?

Ich freue mich auf die etwas ruhigere Zeit, die ersten 22 oder 23 Tage meiner Amtszeit habe ich beispielsweise ununterbrochen gearbeitet. Vermutlich werde ich an Heiligabend bei meinen Eltern im Remstal sein. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommen dann meine Eltern und Geschwister nach Schlierbach zu Besuch. In der ersten Woche im Januar will ich ein paar Tage Skifahren gehen.