Kinderprojekt Entwicklung von Kindern im Fokus

Rechberghausen / swp

Die Gemeinde Rechberghausen ist vom 4. Juni bis 25. Juli Gastgeber des Kinderprojekts „Wir alle für unsere Kinder“ mit verschiedenen Vorträgen, Workshops und Mit-Mach-Aktionen. Alle Programmpunkte sind kostenlos, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf dem Programm stehen Themen wie beispielsweise „Was passiert in der Kinderklinik?“, Workshops über Tragehilfen, Erste Hilfe am Kind sowie Stärkung der Kompetenzen von Eltern und Pädagogen.

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern sowie Mütter und Väter, Erzieher, Lehrer in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen, sind Auftrag und Ziel der teilnehmenden Einrichtungen aus dem Landkreis Göppingen. Der erste Kurs „Trotzphase – da muss man durch!“ findet am 12. Juni von 10 bis 11 Uhr im Familientreff Schurwald in Rechberghausen statt.

Den Flyer mit dem vollständigen Programm gibt es unter www.wir-alle-fuer-unsere-kinder.de. Unter Federführung des Gesundheitsamtes und des Kreisjugendamtes und in Kooperation mit vielen weiteren Institutionen startete das Projekt „Wir alle für unsere Kinder” im Jahr 2010 in Göppingen. Seitdem findet das Projekt jährlich in einer anderen Stadt oder Gemeinde im Landkreis statt.