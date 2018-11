Kunsthandwerkermarkt Entspannt stöbern in schönem Ambiente

Entspannt stöbern in schönem Ambiente

Uhingen / Sabine Ackermann

Immer wieder bleiben die Besucher stehen und schauen fasziniert Antje Kümmerling zu, mit welcher Seelenruhe diese die Porzellanschnecke bemalt. Die Künstlerin aus Ebhausen fühlt sich sehr wohl in dem schönen Ambiente auf Schloss Filseck. Dort fand am vergangenen Wochenende wieder ein Kunsthandwerkermarkt statt. „Die Leute sind hier unheimlich interessiert“, lobt die Künstlerin. Ob das bei Ursel Bohns „Engels-Skulpturen“ auch so ist, muss die Nürtingerin noch herausfinden. Zum ersten Mal hier hat sie ganz besondere „Bascetta-Sterne“ mitgebracht: „Die werden aus 30 Zacken gefaltet und zusammengesteckt, da wird nichts geklebt“, erklärt Bohns.

Dagegen ist Christa Hummel seit vielen Jahren die Anlaufstelle für handgefertigte Kissen, die sie für Hund, Katze und Mensch mit den unterschiedlichsten Naturmaterialien füllt. „Schloss Filseck ist immer ein Garant für viele Leute“, lobt die Eislingerin.

Mittlerweile ist es brechend voll in den geschichtsträchtigen Räumen – sehen, staunen, kaufen lautet die Devise. „Noi, do isch koi Droht dren“, bestätigt Rose Jung und knautscht ihre außergewöhnlichen und wärmenden Begleiter. Noch überlegt Inge aus Plochingen, ob ihr der türkisfarbene Schal aus Bio-Baumwoll-Fleece auch wirklich steht. Sieht super zu ihrem rötlichen Haar aus, lautet das Credo der umstehenden Kundschaft.

Auch das ist Usus bei Maria Wolfs Kunsthandwerkermarkt: Man kommt ganz entspannt mit Fremden ins Gespräch. Voll im Glück sind der dreijährige Paul und seine jüngere Schwester Leni: Beide dürfen sich ganz alleine kleine Duftseifen aussuchen. „Noch eine, dann ist aber Schluss“, mahnt Mama Nadine aus Gingen lachend ihre Sprösslinge.