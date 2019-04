Wohnbauexperten aus dem Landkreis Göppingen setzen auf andere Möglichkeiten, der großen Nachfrage an Wohnungen zu begegnen. Auch die Politik und die Kommunen sollten mitspielen.

In der aufschäumenden Diskussion um Enteignung von Wohnungseigentum bei Wohnungsknappheit und überzogenen Mieten hat der Bundesvorsitzende der Grünen Robert Habeck eindeutig Stellung bezogen. Er hält Enteignungen prinzipiell für denkbar. Dann etwa, wenn Eigentümer brachliegende Grundstücke weder bebauen noch an die Stadt verkaufen wollten, müsse notfalls die Enteignung folgen, sagte Habeck laut „Welt am Sonntag“. Das Grundgesetz sehe solche Enteignungen zum Allgemeinwohl ausdrücklich vor, unterstreicht der Politiker, der es absurd nennt, wenn solch eine Regel dann nur für den Autobahnbau angewandt werde, aber nicht bei Wohnungsnot.

Situation nicht vergleichbar

Vertreter kommunaler und nicht kommunaler Wohnungsbauträger sehen das differenzierter. Enteignungen seien kein probates Mittel, kaum finanzierbar und nicht mit Enteignungen zur Realisierung von Infrastrukturmaßnahmen vergleichbar. Durch Enteignungen würde auch kein neuer Wohnraum, also ein Mehr an Wohnraum entstehen, so die Verteter kommunaler und nicht kommunaler Wohnbaugesellschaften. Aber auch die Politik wird kritisiert. Bauen würde immer teurer durch Vorgaben und Baunebenkosten. Kommunen müssten Bauland zur Verfügung stellen und für Infrastrukturen sorgen.

