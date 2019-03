Interview Energieagentur: Bürger zeigen mehr Interesse am Ressourcensparen

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Die Energieagentur des Landkreises berät Bürger und Verwaltungsmitarbeiter der Kommunen zu den Themen Klimaschutz und Engergiesparen. Dass sich derzeit viel tut im Kreis, wissen der Geschäftsführer der Agentur, Timm Engelhardt, und die Leiterin der Geschäftsstelle Klimaschutz, Cathleen Forst.

Wie läuft die Arbeit der Energieagentur Landkreis Göppingen?

Timm Engelhardt: Die Arbeit der Energieagentur läuft sehr gut. Wir konnten in den letzten Jahren unsere Angebote und Leistungen immer weiterentwickeln und ausbauen, sodass wir in vielen Handlungsfeldern für sämtliche Zielgruppen aktiv sind. Als gemeinnützige Einrichtung steht in erster Linie die neutrale Beratung der Bürger des Kreises bei Sanierungsfragen oder dem Einsatz erneuerbarer Energien im Vordergrund. Darüber hinaus beraten wir auch die Kommunen und Unternehmen bei vielfältigen Themen rund um die Energie. Außerdem sind wir als Regionalpartner mit der Umsetzung einiger Landesprojekte betraut.

Was sind die wichtigsten Vorhaben in diesem Jahr?

Neben der Energiewende ist auch die viel diskutierte Mobilitätswende ein aktuelles Thema, das uns beschäftigt. Beim Ausbau des ÖPNV hat der Landkreis in den vergangenen Monaten einiges auf den Weg gebracht. Nun gilt es, noch den Individualverkehr möglichst nachhaltig zu gestalten. Gemeinsam mit dem Landratsamt Göppingen und vielen weiteren Akteuren planen wir beispielsweise für den Herbst eine Veranstaltung zur nachhaltigen Mobilität, die den unterschiedlichen Zielgruppen Möglichkeiten und Unterstützungsangebote zur klimafreundlichen Fortbewegung im Kreis aufzeigt.

Gibt es neue Projekte?

Wie eingangs erwähnt, betreuen wir seit letztem Jahr drei Landesprojekte auf regionaler Ebene. Dazu gehören Projekte, um ­Abwärmepotenziale energetisch zu nutzen, die Verbesserung der Energieeffizienz in Unternehmen und die Photovoltaik-Initiative. Ziel der Initiative ist es, den ­Ausbau der Sonnenenergienutzung durch diverse Sensibilisierungsmaßnahmen zu steigern. Das Interesse an dem Thema ist sowohl bei den Bürgern wie auch bei den Unternehmen sehr groß, da die Photovoltaik die aktuell günstigste Form der Stromerzeugung darstellt. Darüber klären wir auf und zeigen, wie man möglichst einen hohen Grad der Eigenstromnutzung erreichen kann. Derzeit erarbeiten wir gemeinsam mit der Geschäftsstelle ­Klimaschutz und dem Studiengang Energie- & Ressourcenmanagement der Hochschule Geislingen eine Wanderausstellung rund um das Thema Klimaschutz. Diese soll zukünftig durch den Kreis reisen und ein breites Publikum erreichen. Geplant sind Ausstellungen ab dem Herbst 2019.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Energieagentur und heimischen Unternehmen?

Wir sind mit einem landesweiten Projekt auf Regionalebene betraut, durch welches Unternehmen sich kostenlos und neutral zu Energieeffizienzmaßnahmen beraten lassen können. Letztes Jahr haben wir zudem (mit der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises) eine ECOfit-Runde mit fünf Unternehmen realisiert. Diese wurden ein Jahr bei der Analyse und Umsetzung von Effizienzmaßnahmen begleitet und alle Teilnehmer konnten vom gemeinsamen Erfahrungsaustausch profitieren. Aufgrund der positiven Resonanz der Teilnehmer wollen wir ab Sommer 2019 den Unternehmen im Landkreis Göppingen eine weitere Projektrunde, die vom Land Baden-Württemberg gefördert wird, anbieten.

Über welches Budget verfügt die Energieagentur und ist dieses Budget für ihre Arbeit ausreichend?

Wir erhalten eine Grundförderung für etwa 1,5 Personalstellen durch den Landkreis, unseren Hauptsponsor Kreissparkasse Göppingen und unseren weiteren Förderern der EVF, dem Albwerk, der ENBW und der Kreishandwerkerschaft Göppingen. Das reicht, um kostenlose Beratungs- und Sensibilisierungsleistungen für die Bürger im Landkreis durchzuführen. Die Deckung des weiteren Unterhalts der Energieagentur wird durch Projektmittel oder Dienstleistungen für Kommunen finanziert.

Seit wann gibt es die Energieagentur, wie viele Mitarbeiter hat sie?

Die Energieagentur hat im Januar 2010 die Geschäftstätigkeit aufgenommen. Inzwischen sind wir ein Team mit 3,5 Vollzeitstellen. Außerdem arbeiten wir sehr eng mit der Geschäftsstelle Klimaschutz des Landratsamtes zusammen (eine Vollzeitstelle), die auch in unseren Büroräumen untergebracht ist.

Wie hat sich die Zahl der Beratungen entwickelt?

Von 70 Beratungen im Jahr 2010 haben wir uns auf 576 Beratungen in 2018 gesteigert. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Energieberater seit 2015 durch die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale vor Ort Beratungen in den Haushalten durchführen können. Dieses Angebot ist sehr vielseitig und wird von den Bürgern sehr gut angenommen.

Spürt die Energieagentur ein verändertes Bewusstsein der Bürger beim Klimaschutz?

Anhand der Beratungszahlen sieht man, dass ein Bewusstsein zum effizienten Einsatz von Energie vorhanden ist. Dennoch ist es wichtig, dass der Klimaschutz auf allen Handlungsebenen Berücksichtigung findet. Es reicht leider nicht alleine, wenn sich jeder eine PV-Anlage auf dem Dach installiert und sich mit dem eingesparten Geld einen neuen SUV kauft. Wenn alle Menschen weltweit so leben und wirtschaften würden wie wir aktuell in Deutschland, dann bräuchte die Weltbevölkerung die nachwachsenden Ressourcen von drei Erden. Die schlechte Nachricht dabei ist: Wir haben nur eine!

Wo steht der Landkreis beim Klimaschutz?

Cathleen Forst: Seit der Erstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes in 2013 hat sich im Kreis viel getan. Dass wir auf dem richtigen Weg sind, wird uns auch durch das Land Baden-Württemberg attestiert. So haben wir 2018 abermals die Auszeichnung „Leitstern Energieeffizienz“ erhalten und uns mit unserer Strategie und messbaren Erfolgen gegenüber 28 weiteren Land- und Stadtkreisen durchgesetzt. Dennoch zeigt die in 2018 veröffentlichte Fortschreibung unserer CO 2 -Bilanz auch, dass neben Erfolgen bei der Energieeinsparung im Bereich Strom und Wärme eine negative Entwicklung beim Kraftstoffbedarf (etwa 15 000 Fahrzeugneuzulassungen im Bilanzzeitraum 2010 bis 2015) zu verzeichnen ist.

Sind wichtige Ziele bereits erreicht worden?

Im Vergleich zum Basisbilanzierungsjahr 2010 wurde eine CO 2 -Einsparung von 0,6 Tonnen pro Einwohner erreicht (2010: 10,99 Tonnen CO 2 , 2015: 10,39 Tonnen CO 2 ). Ziel ist es, den CO 2 -Ausstoß bis 2050 auf 1 Tonne pro Einwohner abzusenken. Während wir bei der Stromeinsparung und der Deckung des Strombedarfs durch erneuerbare Energien gut vorankommen, liegen wir bei der Wärme und dem Verkehr hinter unseren Erwartungen zurück. Wichtig zur Erreichung unseres langfristigen Klimaschutzziels für den Kreis ist, dass wir die angestoßenen Maßnahmen weiterhin verfolgen und den Klimaschutz weiterhin über alle Akteursebenen und Sektoren hinweg vorantreiben.

Welche Akteure unterstützen die Umsetzung der Ziele?

Wir können im Landkreis glücklicherweise auf ein breites Akteursnetzwerk zurückgreifen. Von den Mitgliedern des Klimaschutzbeirats über die Kommunen bis hin zu privat engagierten Personen in Lokalen Agenda-­Gruppen oder Energiegenossenschaften gibt es viele unterstützende Akteure. Auch Kinder und Jugendliche befassen sich mehr mit dem Thema und gehen die Gestaltung ihrer Zukunft aktiv an. Dabei sollten wir sie wo möglich unterstützen – denn letztlich werden gerade die zukünftigen Generationen die Auswirkungen unserer heutigen Lebensweise spüren.