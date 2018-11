Verkehr Endspurt an der Ortsdurchfahrt

Jürgen Schäfer

Das Ende ist nah, sagt der Heininger Bürgermeister Norbert Aufrecht – und meint damit das Ende von Umleitungen, die die Heininger und den Durchgangsverkehr seit Ostern plagen. Jetzt geht es mit Riesenschritten voran an der Baustelle in der Ortsdurchfahrt. „Da ist Dampf dahinter“, freut sich der Schultes, „es wird auch jeden Samstag gearbeitet, die wollen auch unbedingt fertig werden.“ Die letzte Etappe in der Bahnhofstraße läuft, die Wüste aus aufgerissenem Asphalt und Unterbau nimmt schon wieder Konturen an. Am Montag hat die Firma losgelegt, die die Randsteine setzt, und gestern wollte sie fertig werden. Das geht in nur zwei Tagen über die Bühne, betont Franz Strauß vom Verbandsbauamt. „Die Firma ist mit zwei Kolonnen da.“

Eine gute Nachricht war es bereits, dass die Kreuzung zur Bezgenrieter Straße aufgerissen wurde. Denn: Die blieb zunächst ausgespart, als die Baustelle in die Bahnhofstraße wanderte, weil man nicht wusste, ob man den Kreuzungspunkt dieses Jahr wieder flott kriegt. Wenn nicht, wäre dort ein Provisorium bis ins nächste Frühjahr entstanden. Aber jetzt ist sich die Baufirma sicher: Sie packt die Bahnhofstraße plus Kreuzung an, schon nächste Woche soll der Asphalt kommen. Dann ist die Straße wieder gerichtet. Und sogar noch ein bisschen mehr als geplant. Es werden gleich noch 30 Meter Strecke hinter der Einmündung neu gerichtet, sagt Strauß, weil es dort Verdrückungen gab. Das sind 220 Quadratmeter Straßenfläche zusätzlich.

Bürgermeister Aufrecht und der stellvertretende Verbandsbaumeister Strauß schauen alle Tage auf die Wetterprognosen. Gestern war der schlechteste Tag, sagt Strauß, es soll wieder wärmer werden. Entscheidend wird die nächste Woche. Von Mittwoch bis Freitag soll die Straßendecke aufgebracht werden. Dafür braucht man Mindesttemperaturen. Ist es zu kalt, ist der Termin erstmal gekippt.

Wenn’s klappt, ist die Straße Ende nächster Woche befahrbar. Es folgen dann die Markierungen, für die man auch passendes Wetter braucht. Aber es hängt auch noch an anderem: „Für den Markierer gibt es leider noch keinen Termin, auch der ist voll ausgebucht“, berichtet Aufrecht. „Wir hoffen, noch vor Weihnachten.“

Der Markierer bräuchte nur ein, zwei Tage. Ob er zeitnah kommt oder nicht – die Straße bleibt weiterhin gesperrt. Denn die Gehwege müssen noch verlegt werden. Und die Gemeinde will nicht wieder so ein Chaos erleben wie am Bauabschnitt aus Richtung Göppingen. Da wurden die Pflasterer von Schleichverkehr gestört und gefährdet, der trotz Absperrung in den Ort hereindrängte. Also bleibt die Straße zu.

Übrigens wird es auch noch weitergehen am Gehweg in der Göppinger Straße. Dort sind die Gehwege noch nicht fertig verlegt. Die Firma, die jetzt die Randsteine in der Bahnhofstraße gesetzt hat, macht die Gehwege oben fertig. Da heißt es dann nochmal: den Verkehr eindämmen. Sonst macht der Pflasterleger nicht weiter, warnt Aufrecht.

Eine erste Stufe von Normalisierung scheint nicht mehr fern. Wenn die Gehwege aus Richtung Göppingen fertig sind und auch die Kreuzung in Richtung Bezgenriet wieder befahrbar ist, kann man die Straße auf diesem großen Stück wieder aufmachen, hofft Aufrecht. Das Straßenbauamt wäre dafür zuständig.

Für das Reststück bis zur alten Bahnlinie gibt es zwei Szenarien: Entweder kann der Pflasterverleger bis Weihnachten arbeiten, dann bleibt so lange gesperrt. Wird er bis dahin nicht fertig, kommt er im nächsten Jahr nochmal. Das könnte dann mit Baustellenampel und halbseitiger Sperrung abgewickelt werden, sagt Strauß. Legt der Winter den Pflasterleger lahm, der Frost nicht brauchen kann, dann würde die Straße auch schon vor Weihnachten aufgemacht, sagt der Schultes.