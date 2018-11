Engagement Emsige Bastlerinnen für die Kirchengemeinde

Schlat / Inge Czemmel

Es riecht nach Tannengrün und Koniferen, Kerzenwachs und Arbeit. Emsige Frauen sind dabei, einen grünen Kranz nach dem anderen zu binden und es ist deutlich zu erkennen: Die Damen haben Erfahrung und machen das nicht zum ersten Mal. Manche der rund 120 Kränze, die gebunden werden, bleiben leer, andere werden liebevoll mit Kerzen und Weihnachtsputz geschmückt. In wenigen Tagen sollen sie beim Adventsbazar im evangelischen Gemeindehaus verkauft werden.

Beim Schlater Adventsbazar, der seit über 40 Jahren am Freitag vor dem ersten Advent stattfindet, gibt es natürlich nicht nur Adventskränze. Ein sehr kreativer Bastelkreis von zehn bis zwölf Frauen aller Altersstufen trifft sich von Februar bis Mai und von September bis Dezember und stellt Weihnachtsdekoration aus Holz, Naturmaterialien, Filz, Abfallprodukten, Stoff, Wolle und sonstigem Material her. Lichterketten aus Eierkartons, kleine Filzmäuse, Kerzen aus Birkenstammstücken – Ideen bringt jeder mit.

„Mal irgendwo gesehen, aus Zeitschriften, dem Internet oder Bastelbüchern“, verraten die Damen ihre Inspirationsquellen. Das Zubehör soll natürlich möglichst wenig kosten. „Das Reisig kommt von Schlater Bürgern. Sie legen es vor das Gemeindehaus, wenn sie ihre Gärten richten. Das läuft von allein“ erklärt Heidi Tremba, die für den Adventsbazar die Fäden zieht. „Zubehör sammeln wir das ganze Jahr über und kaufen nur das Notwendigste, wie Kerzen oder Bänder dazu.“ Dass ab und zu jemand Sockenwolle vorbei bringt, freut die Organisatorin ebenfalls. „Es gibt ein paar fleißige Sockenstrickerinnen, die von zu Hause aus für den Bazar arbeiten. Handgestrickte Socken sind sehr beliebt und oft nicht leicht zu bekommen. Wir haben zum Beispiel eine Vorbestellung von zehn Paar in Größe 48.“

Bernd Mayer, der ab und zu mal kurz ins Gemeindehaus reinschaut, ist tief beeindruckt vom Schlater Gemeinsinn. „Das läuft alles wie von selbst, und ich brauche mich eigentlich um gar nichts kümmern“, freut sich der Pfarrer, der seit Mai für die evangelische Kirchengemeinde Schlat-Manzen-Ursenwang zuständig ist und gleich nebenan im Pfarrhaus wohnt. „Sie macht das völlig unaufgeregt und mit ganz ruhiger Hand“, lobt er die Organisatorin Heidi Tremba.

Die wiederum freut sich, dass so viele im Ort bereit sind, sich zu engagieren. So verpackt der Jugendkreis, in dem übrigens auch gebastelt wird, die Plätzchen der „Gutslesgruppe“. Das Mittagessen – Schupfnudeln mit Sauerkraut und Kasseler – bereitet das Mittagstischteam zu und dem Aufruf Kuchen für die Kaffeetafel zu spenden, folgen die Schlater Frauen gern. Backhausbrot gibt es am Freitag übrigens auch zu kaufen

Das „Bazarteam“ erwartet zum Bazar Kunden aus ganz Schlat und von auswärts. Es hat sich nämlich längst herum gesprochen, dass auf dem Schlater Adventsbazar gut essen und einkaufen ist. Der Erlös des Schlater Adventsbazars geht zum Teil in die Kirchengemeinde, zum Teil in die Welt. „In der Kirche ist eine Orgelreinigung nötig“, erklärt Pfarrer Mayer. „Ansonsten unterstützen wir die Vesperkirche oder andere Projekte unter sozial-diakonischem Aspekt.“

Info Schlater Adventsbazar am Freitag, 30. November, ab 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.