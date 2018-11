Justiz Eislinger OB-Wahl bleibt gültig

Eislingen / SWP

Um seinen Posten braucht Klaus Heininger nicht zu fürchten. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat die Anfechtung der OB-Wahl im April (Az.: 7 K 5145/18) als unzulässig zurückgewiesen. Die Klägerin, bei der es sich offenbar um die Kandidatin Friedhild M. handelt, sei nicht geschäftsfähig und damit auch nicht prozessfähig, begründet die 7. Kammer ihre Entscheidung. Auch die Anfechtungen der Bürgermeisterwahlen in Hemmingen und Schwaikheim sind vom Tisch, teilte Pressesprecherin Ulrike Zeitler mit. Dies ergebe sich aus einem vom Landgericht Stuttgart eingeholten Sachverständigengutachten vom 19. Juni und einer ergänzenden forensischen-psychiatrischen Stellungnahme vom 4. Oktober. Danach sei bei der Klägerin fortwährende Geschäftsunfähigkeit nach Paragraf 104 Nr. 2 BGB anzunehmen. Demnach ist laut Wikipedia geschäftsunfähig, wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet.

Geklagt hatte Friedhild M., weil sie nicht als Bewerberin zur Eislinger OB-Wahl zugelassen worden war. Das geht aus einem Video hervor, das sie am 29. April auf You Tube gestellt hatte. Darin ist sie vor dem Briefkasten des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zu sehen, wie sie mit den Worten „Der Kampf gegen das korrupte System geht weiter“ die Klage gegen die Eislinger OB-Wahl einwirft. Gegen die Urteile steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim zugelassen wird.