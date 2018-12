Verkehr Eislingen untersucht Tempo 30 in der ganzen Stadt

Eislingen / Von Peter Buyer

Ganz schön grün. Ein Blick auf eine von der Stadtverwaltung erstellte Karte zeigt es deutlich: Die allermeisten Straßen in Eislingen sind grün. Und grün heißt: Tempo 30. Trotzdem denkt die Stadt über die flächendeckende Einführung von Tempo 30 nach.

Bei dem Thema „hat sich viel getan in den letzten Jahren“, sagt Oberbürgermeister Klaus Heininger. Fast alle Straßen in den Wohngebieten sind grün, viele andere auch. Gelb markierte Straßen – dort gilt Tempo 50 – gibt es nur noch selten, wer mit 50 Stundenkilometern quer durch die ganze Stadt fahren will, kann das nur noch nördlich der Bahnlinie tun, von Westen herkommend über die Göppinger Straße und Hindenburgstraße in die Ortsmitte und über Salacher Straße oder Schlossstraße wieder hinaus.

Südlich der Bahn ist fast alles grün, auf der Scheerstraße als Nord-Süd-Verbindung gilt noch Tempo 50, und auf dem östlichen Teil der Ulmer Straße, der alten B 10. Und doch, trotz des vielen Grüns, ist ein Problem sofort sichtbar: Eine grüne Straße hört plötzlich auf, es folgen ein paar hundert Meter gelbe Tempo-50-Straße, dann gilt wieder 30. „Es wird unübersichtlich, der Autofahrer weiß nicht, ob 30 oder 50 gilt“, sagt Heininger und begründet so den Wunsch nach flächendeckendem Tempo 30, das SPD und Grüne in der Haushaltsberatung gefordert hatten.

Einfach Schilder aufstellen darf die Stadtverwaltung aber nicht. Nach der Straßenverkehrsordnung gilt innerorts grundsätzlich Tempo 50. Ausnahmen davon sind erlaubt, müssen aber begründet werden. Für die Umsetzung „ist eine rechtliche Prüfung notwendig“, sagt Heininger. Die Stadt holt sich rechtlichen Rat beim Verwaltungsrechts-Experten Bastian Reuße aus Stuttgart. „Das gibt es nicht oft, dass eine Kommune das von sich aus will. Das ist ein tolles Stück“, zollt Reuße in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt dem Tempo-30-Gedanken der Stadt Respekt. Aber es wird „nicht ganz einfach“. Denn es sind „Anordnungsgründe notwendig“, das könnten „besondere örtliche Verhältnisse“ sein, „Lärmschutz“ oder „die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs“.

Für aussichtsreich hält Reuße den Lärmschutz. Kommunen könnten eigene Lärmaktionspläne aufstellen und in deren Rahmen Tempo 30 einführen. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim – die höchste Instanz im baden-württembergischen Verwaltungsrechtsverfahren – billige den Kommunen hier eine weitgehende Selbstständigkeit zu, sagt Reuße. „Wenn es mit dem Lärm nicht klappt“, kommt die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs in Spiel. Gibt es Unfallschwerpunkte oder im Umfeld schutzwürdige Einrichtungen? Darüber hinaus gibt es speziell für Lückenschließungen – also den unübersichtlichen Wechsel von Tempo 30 auf 50 und zurück – eine Besonderheit: Lücken bis maximal 300 Meter Länge dürfen auch ohne besonderen Anordnungsgrund geschlossen werden. Besonders diesen Punkt findet Heininger interessant, „die Lücken gibt es in Eislingen oft“.

Natürlich sei eine Entscheidung für Tempo 30 auch eine politische Entscheidung, die nicht immer ganz einfach sei, weiß Reuße, der mit der Bahn nach Eislingen gekommen ist und trotzdem pünktlich im Sitzungssaal erscheint. „Autos und Autofahren sind den Menschen im Großraum Stuttgart sehr, sehr wichtig“, sagt er. Für sehr wichtig hält Reuße deshalb die Kommunikation mit den Bürgern. Die Erfahrung zeige, dass es zwei bis vier Jahre dauern könne, bis eine eingeführte Tempobeschränkung von den Autofahrern akzeptiert und mehrheitlich eingehalten wird. Rathauschef Heininger sagt, „dass in der Bevölkerung der Wunsch nach Tempo 30 größer wird“, er berichtet auch über sehr häufige Anfragen im Rathaus. Auch einige Ausschussmitglieder sind dem Thema zugeneigt, von „wir können es probieren“ (Erich Schwendemann, CDU) über „ich bin dafür“ (Peter Ritz, SPD) bis „ich finde es Klasse“ (Holger Haas, Grüne). Jetzt kommt Tempo 30 in den Gemeinderat, dann soll Rechtsanwalt Reuße das Vorhaben zusammen mit Verkehrsplanern detaillierter ausarbeiten.